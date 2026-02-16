El paquete de cambio que podrían enviar los Yankees a Cubs por Nico Hoerner

En New York Yankees necesitan ayuda para la defensa del cuadro interior y los rumores de MLB desde hace semanas apuntan a que incluso ahora que están abiertos los campos de entrenamientos siguen en la búsqueda de un jugador que pueda asumir ese rol.

Anthony Volpe comenzará la temporada en lista de lesionados y Jazz Chisholm Jr. - que ha sido mencionado en rumores de cambio - también tiene tendencia a los problemas físicos. Por eso no está de más salir al mercado en busca de un refuerzo.

Desde hace tiempo se ha mencionado a Nico Hoerner como un potencial objetivo. De hecho, el infielder de 28 años de edad ha sido mencionado en varios reportes que hablan de que Chicago Cubs podría escuchar ofertas, sobre todo porque está en su última zafra de contrato y será agente libre el próximo invierno.

Para los Yankees, Hoerner sería ideal. Se ha establecido en la segunda base, una posición en la que ganó dos veces el Guante de Oro (2023 y 2025), pero también puede jugar en el campocorto y la tercera.

No tiene poder, pero sí muestra velocidad en las bases y puede proveer contacto (bateó .369 contra zurdos el año pasado con un porcentaje de ponches de tan solo 5.4). Su salario para 2026 es de 12 millones de dólares, una razón que puede haber entorpecido intentos de negociación anteriores.

¿Qué pueden pedir los Cubs para entregar a Nico Hoerner?

La firma de Alex Bregman con los Cubs puede terminar de convencer al equipo de salir de Hoerner para abrirle camino a novato Mattt Shaw, pero se da por sentado en el circuito que no lo entregarán por un bajo retorno, sino que aspirarán a recibir jugadores importantes a cambio.

Es por ello que algunos analistas han propuesto una negociación en la que los Yankees reciban a Nico Hoerner entregando a dos prospectos de pitcheo: el derecho Henry Lalane y el zurdo Kyle Carr.

Es difícil predecir la decisión que tomaría el gerente Brian Cashman. Obviamente Hoerner puede ser de mucha ayuda para el manager Aaron Boone esta temporada, pero el precio podría ser muy alto.

En la organización del Bronx le dan valor a los abridores “controlables” y han mostrado que prefieren conservar a sus jugadores de ligas menores. Como adquirir a Hoerner no es un tema urgente, podrían esperar a que el mercado cambie y su precio en prospectos baje con el paso de las semanas.

Más noticias sobre los New York Yankees