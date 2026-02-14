El paquete de cambio que podrían enviar los Yankees a los Rangers por Corey Seager

Desde noviembre del año pasado han estado sonando en MLB rumores de que New York Yankees está sondeando el mercado de cambios en busca de un jugador del campocorto y que su objetivo podría ser una estrella, Corey Seager.

El ganador de tres Bates de Plata, dos anillos de Serie Mundial (con MVP de la serie incluido en ambos casos ) y dueño de cinco invitaciones al All Star sería una adquisición de lujo para el equipo del Bronx, que tiene a su torpedero titular, Anthony Volpe, recuperándose de una cirugía en el hombro que le dejará fuera del lineup para el Opening Day.

Si la gerencia de los Yankees realmente quiere sumar a Seager a su plantilla tiene dos desafíos: convencer al veterano de aceptar la mudanza y presentarle a los Texas Rangers un paquete de cambio que los convenza de la conveniencia de cerrar un trato. La escuadra de Arlington no está urgida por salir de su campocorto y necesitarán un aliciente para entregarlo.

Seager, de 32 años de edad, estuvo limitado por lesiones en 2025 pero aún así viene de su quinta campaña con al menos 19 dobles, cuarta con por lo menos 20 cuadrangulares y quinta con un mínimo de 50 carreras impulsadas.. Además, es solvente defensivamente. Tenerlo no sería barato para los del Bronx.

El propio Volpe puede ser parte del paquete de cambio que ofrezcan los Yankees, y que por supuesto debe incluir algún prospecto bien ubicado en el ranking. Algunos analistas de Grandes ligas proponen que sea Ben Hess, un lanzador que puede resultar de mucho interés para la organización de los Rangers

¿Cómo es el contrato de Corey Seager?

Seager está en medio de un acuerdo firmado en la agencia libre de 2022, por 10 temporadas y 325 millones de dólares, que le dan un salario anual de $32.3 millones. El pacto no tiene opciones de salida ni de club, está garantizado hasta 2031 y le permitirá ganar 41.5 millones de dólares en la campaña de 2026. El pacto tiene una cláusula que le da poder de vetar cualquier cambio.

¿Cómo quedaría el lineup de los Yankees con Corey Seager?

En los Texas Rangers Corey Seager ha estado alineado como tercero en el orden al bate, pero si se concreta su llegada a la escuadra de Nueva York el manager Aaron Boone tendría que conseguirle un lugar que seguramente será en la parte alta del lineup.

Jugador Posición Trent Grisham Jardinero central Aaron Judge Jardinero derecho Cody Bellinger Jardinero izquierdo Corey Seager Campocorto Ben Rice Primera base Giancarlo Stanton Bateador designado Jazz Chisholm Jr. Segunda base Ryan McMahon Tercera base Austin Wells Receptor

