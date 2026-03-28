El paquete de cambio que pueden ofrecer los Yankees a Pirates por Paul Skenes antes de la fecha límite de 2026

La gerencia de los New York Yankees es consciente que debe mejorar su rotación y que eso tendrá un precio. Lo sabía incluso en 2025, antes de que supiera que también tendría que empezar esta temporada de MLB sin Carlos Rodón.

En Toronto y Boston blindaron sus cuerpos de lanzadores y los del Bronx entienden que si quieren ser competidores y saldar la deuda que tienen con su afición, deben sumar un lanzador de élite a un grupo que recuperará a Gerrit Cole y Rodón antes de la mitad de la campaña.

Pero aún así, tiene sentido que la oficina que dirige Brian Cashman quiera seguir intentando convencer a Pittsburgh Pirates de negociar el cambio por Paul Skenes, el ganador del Cy Young de la Liga Nacional. Ya lo intentaron la zafra pasada sin que los bucaneros siquiera les dieran una respuesta, y antes de la la fecha límite de cambios pueden hacer otra llamada.

Would you trade Cam Schlittler, Carlos Lagrange, George Lombard Jr., & Elmer Rodriguez for Paul Skenes?



The Yankees tried to trade for Skenes at last year’s trade deadline & the Pirates would not listen to any offers, per @JonHeyman pic.twitter.com/hfhNG925aS — SleeperYankees (@SleeperYankees) March 27, 2026

El gerente general de los Pirates, Ben Cherington, dejó claro que no están interesados en negociar por el derecho. “Los clubes tienen que hacer la pregunta, ¿verdad?”, dijo Cherington en las Reuniones de Invierno. “Sospecho que eso no terminará. Pero la respuesta ha sido consistente. Paul Skenes será un Pirata en el 2026”.

¿Qué pueden ofrecer los Yankees para tener a Paul Skenes?

De acuerdo con los reportes que han surgido esta semana, los del Bronx estaban dispuestos a desprenderse de cuatro prospectos top con tal de asegurar la llegada de Skenes. Se ha mencionado que en la oferta estaban los nombres de dos lanzadores, Cam Schlittler y Carlos Lagrange, y dos jugadores de posición: George Lombard Jr. y Spencer Jones.

Si Cashman realmente quiere hacer que los Pirates cambien de posición, tendrá que poner otros nombres sobre la mesa. El campocorto Lombard y el derecho dominicano Lagrange seguro se mantendrán, pero el paquete de oferta tendrá que incluir más prospectos y sobre todo jugadores listos para las Grandes Ligas.

El outfielder Jasson Domínguez, que fue enviado a las menores porque no tiene lugar en los jardines del equipo grande, es un candidato a formar parte de esta transacción. Sobre todo después de la demostración ofensiva que dio en la primavera, cuando dejó promedios de .347/.389/.673, OPS de 1.062, 4 jonrones entre sus 7 extrabases y 11 carreras impulsadas.

Aunque seguramente a Pittsburgh les interesaría involucrar a Ben Rice en las conversaciones, es poco probable que los Yankees acepten sacrificarlo. En su lugar pueden mencionar al lanzador derecho Luis Gil, que está probado incluso en playoffs.

Lombard, Lagrange, Domínguez, Gil y otro prospecto del pitcheo, el boricua Elmer Rodríguez, podría ser una oferta tentadora al menso para que la gerencia de los Pirates devuelva la llamada de Cashman y comiencen las negociaciones.

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