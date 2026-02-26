¿Participará Cuba en el Clásico Mundial tras denegación de visas a 8 de sus miembros?

La participación de Cuba en el próximo Clásico Mundial de Béisbol no estaría en riesgo, pese a la polémica generada por la negativa de visas a ocho integrantes de su delegación.

Es cierto que la situación ha provocado molestia en la dirigencia antillana; sin embargo, fuentes vinculadas a MLB confirmaron al USA Today que la mencionada selección finalmente competirá a partir de la próxima semana dentro de un Grupo A que se disputará en Puerto Rico (suelo estadounidense) y que completan la nación sede junto a Canadá, Colombia y Panamá.

Por su parte, la Federación Cubana de Béisbol y Softbol expresó su inconformidad luego de que varios de sus directivos no recibieran autorización para ingresar a Estados Unidos, a diferencia todos los peloteros y miembros del cuerpo técnico, quienes sí obtuvieron el visado correspondiente.

La organización del torneo y ejecutivos de Major League Baseball mantienen la expectativa de que el conjunto caribeño cumpla con su calendario sin contratiempos mayores, considerando que debutará el 6 de marzo contra Panamá en el estadio Hiram Bithorn de San Juan.

Eight members of Cuba’s delegation to the 2026 World Baseball Classic were denied U.S. visas, among them Juan Reinaldo Pérez, president of the Cuban Baseball Federation, and pitching coach Pedro Luis Lazo.



No players were denied visas. — Francys Romero (@francysromeroFR) February 26, 2026

Entre los funcionarios afectados por la negativa de visas se encuentran Juan Reinaldo Pérez Pardo, presidente de la federación antillana, y Carlos del Pino Muñoz, secretario general del organismo, de acuerdo con un reporte de la agencia Reuters. La ausencia de estos ejecutivos ha generado tensión dentro de la estructura federativa, aunque no impacta directamente en la conformación del roster del manager Germán Mesa.

Dichas dificultades migratorias estarían relacionadas con el endurecimiento de las políticas implementadas durante la administración del presidente Donald Trump, que exigen permisos y licencias especiales para delegaciones oficiales cubanas que viajan a territorio estadounidense, incluyendo Puerto Rico.

Pero éste no es un caso aislado, ya que durante el verano pasado un equipo venezolano de la categoría 15-16 años canceló su participación en la Serie Mundial Senior de Pequeñas Ligas en Carolina del Sur tras no recibir las visas necesarias para ingresar al país, lo que marcó un precedente en eventos deportivos internacionales organizados en suelo norteamericano.

La selección cubana realiza actualmente una gira de preparación por Nicaragua, con cuatro encuentros programados antes de viajar a Phoenix para disputar juegos de exhibición ante Kansas City Royals y Cincinnati Reds, con el objetivo de llegar listo a un certamen del que fue finalista en su primera edición, 2006, aunado a alcanzar la penúltima ronda en 2023.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol