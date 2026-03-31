Pitcher de los Blue Jays se lesiona en su primera aparición en la MLB desde 2021

El rostro de Cody Ponce, lanzador de los Toronto Blue Jays, denotaba la frustración después de salir lesionado en su primera salida de 2026. El derecho tuvo que ser ayudado de un carrito para ser retirado del terreno de juego, en lo que era su primera aparición desde 2021.

El parte médico del equipo señaló que el lanzador presentó molestias en la rodilla derecha y por eso fue retirado del compromiso.

El manager del equipo, John Schneider, dijo que el lanzador se realizará una resonancia magnética para conocer el estado de la rodilla. Esto ocurrió en la derrota 14-5 de la tropa canadiense ante los Colorado Rockies, equipo que sumó su primera victoria de la campaña.

"(Él) sintió como una especie de hiperextensión. Eso fue lo que me dijo en el terreno", comentó Schneider, según la reportera Lindsay Dunn. "Tenemos que esperar los resultados de la resonancia. Esperamos lo mejor. Es una pena, por ser su primera salida y por todo su trayecto, por lo que ha pasado. Así que, ojalá mañana tengamos las mejores noticias posibles".

Cody Ponce had to be carted off in his Blue Jays debut after collapsing trying to field a ground ball pic.twitter.com/FO0YUfYlZz — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) March 30, 2026

El lanzador de 31 años cayó al suelo mientras intentaba fildear un rodado del jardinero de los Rockies, Jake McCarthy, y fue atendido de inmediato por el preparador físico. Se vivieron momentos de tensión, pero luego el derecho pudo salir del juego con ayuda del cuerpo médico del equipo.

Ponce estaba lanzando por primera vez en las Grandes Ligas desde 2021. El abridor firmó un contrato de tres años y 30 millones de dólares en diciembre, tras una gran actuación en Corea, donde se ganó el premio al MVP.

Fue tomado en la primera ronda del Draft de la MLB en 2015, por los Milwaukee Brewers. Tuvo dos temporadas en Pittsburgh antes de hacer su reaparición con Toronto. Tras la poca acción que había tenido en sus primeros años, decidió abrirse paso en Corea, la segunda liga más importante de Asia por detrás de la japonesa.

El manager Schneider tendrá que hacer algunos ajustes en su rotación, ya que tiene un cuerpo de abridores con varias bajas. José Berríos, Shane Bieber y Trey Yesavage pasan por problemas físicos.

Toronto necesita tener una rotación sólida si quieren repetir la buena temporada anterior, en la que llegaron a estar muy cerca del título, cayendo ante Los Angeles Dodgers en el séptimo juego de la Serie Mundial, gracias a un jonrón dramático del veterano Miguel Rojas.

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