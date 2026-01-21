¿Podrá Francisco Rodríguez ingresar al Salón de la Fama en 2027?

Francisco Rodríguez es uno de los mejores cerradores latinos en la historia de las Grandes Ligas, pero ni siquiera eso le alcanzará para ingresar al Salón de la Fama de Cooperstown. El venezolano recibió 11.8% de los votos, en su cuarto año en la boleta, números que no son para nada alentadores en su intención de ser un inmortal.

Rodríguez fue seleccionado en seis ocasiones al Juego de Estrellas y es uno de los ocho cerradores con más rescates en la MLB. Dejó 437 salvamentos en su carrera, con una efectividad de 2.86, 1,142 ponches y un WHIP de 1.15 en 948 apariciones.

Sus números van de la mano con los prototipos que se requieren para ingresar a Cooperstown, pero como sucede con otros peloteros, los hechos fuera del terreno de juego dictan que Rodríguez la tendrá muy complicada para ingresar.

¿Por qué Francisco Rodríguez ha recibido tan poco apoyo para el Salón de la Fama?

Rodríguez fue acusado de agresión de tercer grado contra su suegro, después de un altercado en uno de los salones del Citi Field de Nueva York en 2010, mientras el jugador actuaba con los Mets. Varias esposas de otros jugadores vieron el hecho, según reportaron periodistas en esa fecha.

"Los dueños y la organización estamos muy desilusionados por el comportamiento inapropiado de Francisco, y nos tomamos este asunto muy seriamente'', expresó el director operativo de los Mets de esa época, Jeff Wilpon, en un comunicado.

Esta mancha en su carrera está afectando notablemente su candidatura. Este acto de violencia es suficiente para condenarlo y no darle apoyo entre los electores de la Asociación de Escritores.

El periodista venezolano Juan Vené, que es parte de la Asociación, dijo que Rodríguez acabó con sus oportunidades de ir al Salón de la Fama por golpear a su suegro en el 2010.

¿Qué premios recibió Francisco Rodríguez durante su carrera?

Más allá de los premios, Francisco Rodríguez fue seleccionado en seis ocasiones al Juego de Estrellas de la MLB, pero su mérito más importante fue instaurar el récord de más juegos salvados en una temporada, con los 62 de 2008 con la camiseta de los Angels.

También ganó la Serie Mundial de 2002, cuando apenas era un novato y fue subido en medio de la temporada, para ayudar en el bullpen. Fue clave para que los Angels lograran el título ante unos San Francisco Giants que parecían tener más posibilidades de ganar, con un equipo que incluía a Barry Bonds, Kenny Lofton y Jeff Kent.

Rodríguez fue tres veces campeón de salvados de las Grandes Ligas y uno de los relevistas más dominantes de su era.

Francisco Rodríguez comenzó su carrera con los Angels | Jeff Gross/GettyImages

¿Cuál fue su porcentaje en 2025?

Rodríguez obtuvo 40 votos en 2025, 10 menos que en 2026. Aunque subió en porcentaje, de 10.2 % a 11.8 %, los expertos en este tipo de selecciones no creen que el relevista pueda tener un incremento importante para ser considerado un miembro del Salón de la Fama.

Los argumentos extra deportivos siguen pesando mucho en este tipo de elecciones y basta con ver casos como los de Alex Rodríguez, Manny Ramírez, Omar Vizquel, Barry Bonds, entre otros, que tampoco podrán ver su nombre en Cooperstown por situaciones ajenas a lo que ocurre en un terreno de juego.

Lo positivo para Rodríguez es que sigue obteniendo al menos el 5 % necesario para mantenerse en las boletas. A no ser que el criterio de los electores cambie, será muy difícil ver al excelso cerrador venezolano con una placa en Cooperstown.

Rodríguez demostró que no había que tener una gran recta para poder cerrar los partidos y dominar a los rivales. Será recordado como un gran relevista, pero difícilmente como un inmortal.

Más noticias sobre el Salón de la Fama de MLB