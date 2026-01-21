¿Podrá Omar Vizquel ingresar al Salón de la Fama en 2027?

A Omar Vizquel se le reconoce con la etiqueta de uno de los campocortos más elegantes y confiables de su generación. Incluso, en la década de los 90 y 2000 el nombre del venezolano fue sinónimo de fildeo impecable, inteligencia y una consistencia poco común en una posición tan exigente como la número 6 del campo.

No en vano muchos aficionados en su país, igual que en Latinoamérica y en las ciudades de los equipos a los que representó en MLB (Seattle Mariners, Cleveland Indians/Guardians, San Francisco Giants, Texas Rangers, Chicago White Sox y Toronto Blue Jays) estaban convencidos de que el legado del antiguo bateador ambidiestro tendría a Cooperstown como un destino natural, producto del Salón de la Fama.

Sin embargo, la realidad del proceso de votación ha sido mucho más dura de lo esperado en un principio. Es que pese a su prestigio histórico con el guante, Vizquel obtuvo menos del 20% de los votos en la elección de 2026, un resultado que prácticamente lo dejó contra las cuerdas, ya que de acuerdo con las reglas de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA), 10 es el máximo de años en los que se puede aparecer en las planillas.

En consecuencia, el 2027 representará la última oportunidad para que Manos de Seda sea exaltado mediante la BBWAA, recordando que para ello necesitará, como cualquier candidato, al menos el 75% de los escrutinios.

¿Qué tan bueno fue Omar Vizquel en defensa?

El principal argumento a favor de Omar Vizquel siempre ha sido su defensa, pues consiguió nada menos que 11 Guantes de Oro en las paradas cortas; nueve de ellos consecutivos entre 1993 y 2001, un registro que lo coloca entre los mejores de todos los tiempos en esa posición.

Asimismo, el sudamericano acumuló 2.709 desafíos en rol de torpedero, líder eterno en MLB, igual que en porcentaje de fildeo (.985) y participando en dobleplays (1.734), renglones que respaldaron su impacto y lo candidatearon para el Templo de los Inmortales.

En una era previa a la explosión de métricas sofisticadas, el nacido en Caracas ya era considerado un “mago” del shortstop. El problema es que para muchos votantes modernos, la defensa por sí sola no alcanza para justificar una placa en Cooperstown.

¿Los números ofensivos de Omar Vizquel son de Salón de la Fama?

Por su parte, Vizquel tuvo una carrera respetable en materia ofensiva, pero nada dominante. Es cierto que coleccionó 2.877 hits y 404 bases robadas en 24 campañas, junto a un promedio vitalicio de .272 y .336 de OBP; no obstante y al margen de finalizar tres cursos por encima de los .290, nunca perteneció a la élite con el madero, sin contar con que apenas totalizó 80 cuadrangulares.

Semejante factor lo penaliza en un contexto histórico en el cual se valora cada vez más la integralidad del pelotero. De hecho, los detractores del caraqueño siempre sacan a relucir esto como un handicap en su candidatura al Salón de la Fama.

¿Qué premios individuales logró Omar Vizquel en MLB?

Aunado a sus mencionados 11 Guantes de Oro, quien también fuera manager de La Vinotinto en el Clásico Mundial de 2017 resultó seleccionado a tres Juegos de Estrellas en las mayores y se apuntó dos premios Fielding Bible cuando ya estaba cerca del final de su trayectoria.

En términos generales, dichos reconocimientos confirman su excelente prestación en defensa, pero quedan debajo de currículos de otros torpederos que también marcaron diferencias en ataque.

¿Cuál fue el porcentaje de votos sacado por Vizquel para el Salón de la Fama en 2026?

El dato más preocupante respecto a la nominación de Manos de Seda para el recinto de los inmortales de Grandes Ligas ha sido su involución en las votaciones.

Sin ir muy lejos, descendió al 18.4% de los sufragios en las boletas del 2026, tras el 19.8% del año anterior, mientras que, históricamente, son muy pocos los que han logrado un salto tan grande en su último chance dentro de la lista.

¿Omar Vizquel ha tenido problemas extradeportivos?

Por último, es imposible ignorar los inconvenientes extradeportivos que han afectado la hipotética presencia de Vizquel en Cooperstown. En efecto, acusaciones y controversias fuera del terreno con su expareja y con compañeros de dugout en su etapa de técnico las menores han pesado en la percepción de muchos votantes, en especial en una época de redes sociales y plataformas digitales que exponen todavía más a las figuras publicas e inciden en todo tipo de discusiones.

En conclusión, es cierto que Omar Vizquel protagonizó un ciclo brillante con su guante y dejó una huella imborrable en el béisbol de MLB, pero sus opciones reales de llegar al Salón de la Fama en 2027 lucen mínimas.

