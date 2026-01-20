Política de seguridad del Yankee Stadium: Qué puedes llevar y qué está prohibido

El Yankee Stadium es uno de los escenarios deportivos de mayor envergadura en Estados Unidos, en el que se prioriza la seguridad, tanto para los aficionados como para los jugadores.

Los New York Yankees tienen una política de seguridad muy estricta, para mantener el buen comportamiento de los 46,537 aficionados que acostumbran a llenar el escenario. Es uno de los estadios con mejor aforo año tras año y es por ello que tienen un equipo de seguridad bien preparado ante cualquier eventualidad.

Visitar el Yankee Stadium es una de las atracciones turísticas más visitadas en la ciudad de Nueva York. Se puede hacer mediante el tour oficial del equipo y también en los días de juego de la temporada de las Grandes Ligas, de marzo a octubre.

Visitar el estadio de los Yankees es de atractivo turístico en Nueva York | New York Yankees/GettyImages

¿Qué puedes llevar al Yankee Stadium sin tener problemas con la seguridad?

La seguridad del estadio es bastante restrictiva, por lo que el mejor consejo es ir con la menor cantidad de cosas posibles, para así no tener ningún problema para ingresar al escenario que está ubicado en el Bronx y que fue inaugurado en el 2009.

Los Yankees permiten que los aficionados entren con bolsos, morrales o mochilas que no excedan las 16 pulgadas. Si supera la medida permitida, no podrás ingresar al estadio con ella y la tendrás que dejar en el puesto de seguridad de la entrada, pero antes debe ser revisada por los oficiales.

Se permiten botellas de agua cerradas, pero de plástico, nunca de vidrio. También se puede ingresar con tu propia comida, pero debe ir en una bolsa de plástico pequeña, sin envases. Esto lo debes tomar muy en cuenta antes de organizar tu visita al escenario.

Se permiten cámaras fotográficas para los amantes de la fotografía, pero el lente no debe exceder las seis pulgadas. Las pancartas también están permitidas, siempre y cuando sean respetuosas con el equipo y con el rival.

Si hay días lluviosos, puedes llevar tu paraguas, mientras sea de plástico y plegable, para que no perjudique la visibilidad de las otras personas. Las sillas de ruedas y coches para bebés también están permitidos, siempre y cuando sean plegables.

¿Qué objetos no puedes llevar al Yankee Stadium?

Las bolsas o mochilas de mayor dimensión a las 16 pulgadas no pueden ingresar al estadio. Tampoco se puede entrar con bebidas alcohólicas ni drogas. Esto último puede ser un delito y puede intervenir la policía de la ciudad.

Como es natural en cualquier evento deportivo, no se puede ingresar con objetos punzantes ni con armas de fuego. Tampoco se puede ingresar con objetos ruidosos que emitan sonidos que puedan afectar el desarrollo del encuentro.

Los drones y dispositivos voladores también están prohibidos. Los Yankees y la cadena YES son los dueños de los derechos de televisión de los partidos, así que tampoco se pueden tener dispositivos para transmitir en vivo el encuentro.

Las mascotas solo son permitidas en algunos eventos durante la temporada. Para ello, se debe tener un permiso especial de parte del equipo. Los recipientes de vidrio y metal tampoco pueden ingresar.

