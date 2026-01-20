Tour por el Yankee Stadium: Precio de los boletos, horario y recorrido

Visitar el Yankee Stadium es un acto soñado para los amantes del beisbol. No importa que seas o no fanático de los New York Yankees, pero la historia que se transpira en ese recinto puede ser una experiencia interesante para los amantes de esta disciplina.

La franquicia ofrece visitas guiadas a los aficionados durante todo el año, en las que se pueden apreciar los trofeos del equipo, el museo de los Yankees, los camerinos que tiene el estadio y algunas zonas VIP que son difícil de visitar en días de partidos.

Los Yankees son una marca internacional, reconocida en todo el mundo como una de las franquicias deportivas más poderosas del planeta. Recorrer el estadio, que fue inaugurado en 2009, es una parada obligada de turismo en la ciudad de Nueva York.

¿Cuáles son los tipos de recorridos por el Yankee Stadium?

Los Yankees ofrecen dos tipos de tours por el estadio, que pueden ser adquiridos a través de la web oficial de la organización o también en las taquillas del escenario ubicado en el Bronx.

El tour clásico es el que ofrecen en los días en los que no hay juegos, en el que te llevan a lugares importantes del escenario, conoces los monumentos que se le dedican a las leyendas del equipo en los jardines y también visitas partes del estadio a las que solo pueden acceder los jugadores.

Sin embargo, también ofrecen un tour antes del juego, que incluye ver la práctica de bateo del equipo y es algo más exclusivo que el tradicional.

¿Qué lugares del estadio incluye el tour?

Ambos tipos de tours incluyen una visita al museo del equipo, al Monument Park, que es un espacio dedicado a los íconos del equipo, el dugout del equipo local y la sala de prensa, donde los periodistas hacen el trabajo previo, durante y después del encuentro de beisbol.

¿Cuál es el horario de los tours?

El tour clásico, que es la opción favorita de los aficionados, está disponible casi todos los días del año, en los horarios de 10:00 AM, 11:00 AM, 12:00 PM. En cambio, el tour antes del juego, inicia apenas unas horas antes del partido y la compra del mismo tiene que ser con antelación.

¿Cuál es el precio de los boletos?

En la temporada baja, de noviembre a marzo, el costo de los tours es más accesible, pero la organización trata de colocar precios estándares que puedan ser accesibles para los visitantes a la ciudad de Nueva York.

El Yankee Stadium tiene una capacidad para 46.537 aficionados | Al Bello/GettyImages

Para conoce el Yankee Stadium, los adultos deben pagar entre 35 y 40 $, en el caso del tour tradicional. Los niños entre 4 y 12 años tienen que cancelar un boleto de entre 25 y 30 dólares, mientras que los menores de 4 años ingresan gratis.

El tour antes del juego es más exclusivo y puede costar entre 300 y 400 dólares, dependiendo del juego, ya que incluye el boleto para disfrutar el partido.

