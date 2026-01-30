¿Por qué Alcides Escobar no puede ir con República Dominicana a la Serie del Caribe 2026?

Alcides Escobar ha sido noticia esta semana por diferentes razones. Primero, por haber sido designado MVP de la final de la LIDOM debido a su aporte en el bicampeonato de los Leones del Escogido. Los acompañó incluso en el encuentro con el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, pero tuvo que despedirse de sus compañeros más tarde.

El jugador venezolano que pasó 13 temporadas en la MLB (fue All Star y ganó un Guante de Oro) reforzó al Escogido en la postemporada de la liga dominicana y en la serie decisiva contra Toros del Este bateó para .333 con cinco carreras impulsadas, un jonrón y OPS de .833.

Aunque ya cumplió 39 años de edad, también mostró “una defensa impecable” en la tercera base, de acuerdo con los reportes de prensa de la escuadra. “Vine con una misión de ayudar al equipo que estaba ya en la pelea en los playoffs, y no me imaginé que iba a ganar un Jugador Más Valioso, donde hay tantos jugadores buenos”, le dijo Escobar al departamento de prensa de Leones.

🔥 El MVP de la Serie Final, Alcides Escobar dice que si obtiene el permiso irá con Leones del Escogido a la Serie del Caribe.#LIDOMxESPN pic.twitter.com/P2QcbWqB8a — ESPN.com.do🇩🇴 (@ESPN_DO) January 28, 2026

Ese buen desempeño y la química que se creó en el grupo lo alentaban a guardar la esperanza de que podría seguir con la escuadra dirigida por Ramón Santiago y acompañarlos a la Serie del Caribe de Guadalajara, en la que los escarlatas defenderán a partir del 1 de febrero su título del año pasado.

Sin embargo, no pudo ver cumplido su deseo y después de que corrieran varios rumores entre periodistas dominicanos, fue el propio jugador el que confirmó la noticia sobre su ausencia en el torneo que se disputará en el Estadio Panamericano de Zapopan.

“No podré asistir a la Serie del Caribe, ya que no se me concedió el permiso correspondiente según los reglamentos. Quería aclararlo porque han sido muchos los que me han preguntado. Me hubiese encantado seguir acompañando a Leones del Escogido en esta experiencia tan especial”, explicó Escobar, que en la LVBP juega para los Tiburones de La Guaira, en una publicación que hizo en su cuenta de la red social Instagram.

¿Cuál es el impedimento?

No se trata de que La Guaira le negara el permiso. La razón por la que Alcides Escobar no podrá reforzar al Escogido en la cita mexicana es una condición de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe.

El reglamento establece que un jugador nativo de un país puede reforzar al equipo de otra nación a menos de que haya comenzado a jugar con esa escuadra como agente libre. Escobar, por ser reserva de un equipo venezolano, no puede jugar en la Serie del Caribe con una novena de otro país.

El equipo México Verde que competirá en Guadalajara (Tomateros de Culiacán) tiene en su roster a un extranjero, Estevan Florial, que tiene experiencia en Grandes Ligas. Pero en este caso específico Florial juega en la LIDOM como importado por sus orígenes haitianos. Aunque nació en Barahona, República Dominicana, no tiene documentos de identidad para jugar como nativo quisqueyano.

