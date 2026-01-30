Últimas noticias y rumores de la Serie del Caribe 2026 | Alcides Escobar no podrá ser refuerzo y más

De los cinco equipos que jugarán en la edición 68 de la Serie del Caribe, el último en entregar su roster son los Leones del Escogido de República Dominicana, que en Guadalajara defenderán su campeonato de 2025.

El Escogido viene de ganar en la final de la LIDOM y acaba de recibir un duro golpe con la noticia de que el MVP de la instancia decisiva, el venezolano Alcides Escobar, no podrá acompañarlos a la cita mexicana.

Fue el propio infielder –un ganador de Guante de Oro en MLB-, quien confirmó la noticia a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

PUBLICACION DE ALCIDES ESCOBAR VIA (IG)#alsondelalvbp pic.twitter.com/HC4Cw2ekoT — Al Son de la LVBP (@AlSonDeLaLVBP) January 29, 2026

“No podré asistir a la Serie del Caribe, ya que no se me concedió el permiso correspondiente según los reglamentos. Quería aclararlo porque han sido muchos los que me han preguntado. Me hubiese encantado seguir acompañando a Leones del Escogido en esta experiencia tan especial”, explicó Escobar, que en la LVBP juega para Tiburones de La Guaira.

Panamá pronto definirá su rotación

Federales de Chiriquí ha estado trabajando en sesiones de práctica en el Estadio Rod Carew de la capital panameña y está muy cdrca de definir la rotación de abridores para la Serie del Caribe, a la que acudirá por tercera vez.

“Los entrenamientos han estado bien, algunos lanzadores llegaron un poquito fuera de forma, pero otros vienen de las ligas en las que estaban jugando como Abdiel Saldaña y Jorge García (ambos en la LVBP con Bravos de Margarita)”, indicó Gabriel Luckert, coach de pitcheo, a la prensa de su país.

“Pero en general el equipo se ha compenetrado y los juegos de exhibición de esta semana nos han ayudado a alinear lo que hacía falta”, agregó. “El abridor del primer juego no está 100% decidido porque nuestro manager ha estado ausente, pero hay dos o tres candidatos que estarán listos para ese día y este viernes se tomará la decisión”.

San Diego no le dio permiso a Tirso Ornelas

El outfielder Tirso Ornelas fue clave con su ofensiva para ayudar a los Charros de Jalisco a ganar la final de la Liga Arco y quería seguir el camino hasta la Serie del Caribe. Así lo dejó saber en la celebración del título: “Quiero estar ahí, es un sueño para mí”.

Pero no pudo convencer a la organización de San Diego Padres de extender el permiso y se perderá la competencia en Guadalajara. Los Charros, que competirán como México Rojo, estaban preparados para este escenario.

“Sabíamos que Tirso Ornelas y Alex Osuna estaban apuntados para estar con nosotros hasta la final de la LMP porque tenían que ir a Estados Unidos con sus organizaciones”, reconoció Alberto González, director general del equipo de Jalisco.

¡HERMANOS HISTÓRICOS!🚀🚀

Tirso y Julián Ornelas se convirtieron en la primera pareja de hermanos que conectan jonrón en una misma entrada de un juego de Serie Final de LAMP.

¡Enhorabuena, Caballones!🐴🔥 pic.twitter.com/QaANw3E1AF — Charros de Jalisco🤠 (@charrosbeisbol) January 23, 2026

“Los repusimos con dos de los grandes jugadores que la afición ya conoce. Willy Calhoun sustituye a Tirso, ese bateador zurdo que nos trajo tantas satisfacciones en el verano con ese jonrón inolvidable en Unión Laguna que nos permitió pasar a la semifinal”, agregó.

Transmisión garantizada para Estados Unidos

MLB Network anunció este miércoles que tendrá transmisiones de la Serie del Caribe 2026 “completa y en inglés” desde el domingo 1 de febrero, informó el portal MLB.com.

Serán 13 juegos en vivo y la transmisión estará “disponible exclusivamente para los televidentes en los Estados Unidos”. MLB Network también hizo la cobertura de la edición pasada de la Serie del Caribe, en su regreso a este torneo después de haber transmitido en 2009 y el 2010.

