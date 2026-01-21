¿Por qué Alex Rodríguez no entrará al Salón de la Fama de la MLB?

Alex Rodríguez es quizás el pelotero más talentoso junto a Barry Bonds entre los que no han podido ingresar al Salón de la Fama de Cooperstown. Su nombre genera un debate acerca de si el ex jugador de los Yankees debería tener una placa en el templo de los inmortales.

De no ser por las situaciones ajenas al campo de juego, Rodríguez hubiera ingresado en su primer año en las boletas y tenía grandes opciones de hacerlo de forma unánime, algo que solo ha logrado Mariano Rivera, quien fue electo en 2009.

Rodríguez fue un pelotero brillante desde su época de novato con los Seattle Mariners, pasando por su etapa estelar en los Texas Rangers hasta consolidarse como una de las figuras ofensivas de los New York Yankees, con los que ganó la Serie Mundial de 2009.

Para muchos, es el mejor bateador que ha dado el beisbol, con la capacidad de colocar la pelota hacia cualquier parte del terreno de juego y con la habilidad de combinar el poder con un buen promedio de bateo.

Sin duda alguna, Rodríguez tiene números de un Salón de la Fama: 696 jonrones, 2.086 carreras impulsadas y 3 MVP. Sin embargo, otros factores son tan o más importantes que haber sido un gran bateador y defensor.

¿Por qué Alex Rodríguez no recibe el apoyo para ingresar al Salón de la Fama?

Rodríguez tuvo una gran mancha en su carrera que nunca más se pudo quitar. En 2014 fue suspendido por 162 juegos debido a su participación en el escándalo de la clínica Biogénesis, que suministraba testosterona y hormona del crecimiento humano a jugadores.

El jugador con raíces dominicanas admitió haber utilizado esas sustancias en su etapa con los Rangers, algo que agravó su imagen e hizo que creciera un rechazo hacia sus posibilidades para ser un inmortal.

¿Cómo van los porcentajes de Alex Rodríguez en la votación para el Salón de la Fama?

El ex campocorto y tercera base parece estar estancado en sus votaciones. Recibió 170 votos, para un 40%, en su quinto año en la boleta. Está muy lejos del 75 % requerido para ingresar y no parece que la gran mayoría de los miembros de la Asociación de Escritores del Beisbol vaya a cambiar de opinión.

Todo parece indicar que se mantendrá y cumplirá con los 10 años en las papeletas, pero solo el Comité de la Era Contemporánea podría ayudarlo a ingresar, en una opción que tan poco parece probable.

¿Qué premios ganó Alex Rodríguez durante su carrera en la MLB?

Rodríguez fue un pelotero completo, dueño de las cinco herramientas, con las que ganó en tres ocasiones el premio al MVP, en una ocasión con los Rangers y en dos con los Yankees.

Ganó la Serie Mundial de 2009 con la tropa de Nueva York, fue seleccionado en 14 ocasiones al Juego de Estrellas, logró 10 Bates de Plata, 2 Guantes de Oro, 4 premios Hank Aaron y fue cinco veces el máximo jonronero de una temporada y en dos oportunidades lideró la MLB en carreras impulsadas.

Rodríguez ganó en tres ocasiones el premio MVP en la MLB | Astrid Stawiarz/GettyImages

¿Qué ha dicho Alex Rodríguez sobre el Salón de la Fama?

En repetidas oportunidades, Rodríguez ha afirmado que se siente en paz de no poder entrar. Actualmente trabaja como comentarista televisivo en una importante cadena que cubre las Grandes Ligas y ha dicho que el Salón de la Fama no le quita el sueño.

"El año de suspensión me dio el tiempo, el espacio y la privacidad para profundizar en mi interior", dijo Rodríguez en una ocasión. "Creo que donde estoy hoy está totalmente relacionado con el trabajo que hice. Así que, si el Salón de la Fama fue un precio, entonces, ya saben, es mi responsabilidad".

Rodríguez ha promocionado a otros jugadores como Manny Ramírez, Barry Bonds o Roger Clemens, quienes están en una situación similar, siendo grandes estrellas de las Grandes Ligas, manchadas por el uso de sustancias para mejorar el rendimiento en el terreno de juego.

