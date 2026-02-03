¿Por qué el catcher de los Yankees Austin Wells jugará con República Dominicana en el Clásico Mundial 2026?

A pocas horas para que se anuncien los rosters oficiales para el Clásico Mundial de Béisbol, los seguidores de República Dominicana recibieron una agradable sorpresa con la noticia de que Austin Wells será parte de la selección.

El receptor de New York Yankees fue inscrito en la lista preliminar de los quisqueyanos, pero su participación en el torneo estaba en duda. Un reporte del periodista Josafat Pérez en la red social X confirmó la decisión.

“Austin Wells ha cambiado de opinión. Tras el nacimiento de su hija, con todo en perfecto estado de salud, ha decidido participar con la selección dominicana”, escribió el analista sobre el jugador de 26 años de edad y tres temporadas de experiencia en MLB.

Cambio importante en el roster @WBCBaseball : Austin Wells ha cambiado de decisión. Tras el nacimiento de su hija y con todo en perfecto estado de salud, ha decidido participar con la selección dominicana.



Wells entra por Agustín Ramírez y se une a Yainer Díaz como los catchers… https://t.co/HOJ4CTcZJS pic.twitter.com/0YAwpuucJ8 — Josafat Pérez (@josafatperez) February 2, 2026

A juicio de Pérez, la incorporación de Wells tendrá mucho impacto en la selección dominicana por su bate zurdo y sus capacidades defensivas, a pesar de que ya cuentan con Yainer Díaz.

“Métricas rápidas: es un receptor con una defensa sólida, un encuadre potente, un tiempo de lanzamiento cercano a 1.95 segundos y una tasa de atrapados y robos cercana al 30%. Además, añade un bate zurdo, lo cual es valioso para equilibrar la alineación en un torneo corto”, detalló.

Wells nació en Arizona y creció en Nevada, pero siempre se ha mostrado orgulloso de su ascendencia dominicana por parte de su madre, Michelle, que fue jugadora de volleyball. En varias entrevistas ha hablado de su amor por la cultura quisqueyana y sus visitas al país durante su infancia. Incluso es ficha de Leones del Escogido en la LIDOM.

“Es bien divertido tener esa base de fanáticos de los Yankees y de la República Dominicana. Tener a mi familia dominicana allí y tanta gente del país, es muy especial”, dijo Wells a MLB.com durante una entrevista realizada en octubre de 2024.

¿Por qué Austin Wells puede jugar con República Dominicana?

El reglamento del Clásico Mundial establece que para que un jugador represente a un país no necesariamente debe haber nacido ahí o tener pasaporte de esa nación. Basta con que uno de sus padres o abuelos sea ciudadano o nativo de ese país para tener derecho a representarlo.

“Mi nombre es Austin Wells, pero mi sangre es dominicana”, catcher de los Yankees ⚾️👊🏻 pic.twitter.com/lBaY3JGndd — Con Las Bases Llenas (@ConBasesLlenas) March 6, 2024

Lo indispensable para que la organización del torneo otorgue el aval es que esa ascendencia pueda ser comprobada con documentos legales.

“Austin Wells está en la lista preliminar de República Dominicana para participar en el Clásico Mundial de Béisbol”, explicó el gerente de la selección dominicana Nelson Cruz a ESPN Digital a finales de 2025. “Al ser un dominicano de segunda generación, el cual cumple con las reglas de elegibilidad para poder representar al país en el torneo”.

