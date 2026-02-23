¿Por qué comparan al prospecto de los Yankees Spencer Jones con Shohei Ohtani?

Spencer Jones es parte de las grandes interrogantes de unos New York Yankees quienes han iniciado oficialmente sus Entrenamientos de Primavera con la mirada puesta en la zafra 2026 de MLB.

Tras una temporada baja relativamente discreta, la gerencia encabezada por Brian Cashman optó por mantener la base del roster y evitar movimientos rimbombantes en el mercado, al margen de asegurar la continuidad del jardinero Cody Bellinger, apostando por la estabilidad en lugar de mediáticas incorporaciones externas.

Pero más allá de los veteranos, la organización del Bronx también deposita muchas expectativas en su talento joven. En ese grupo sobresale el prometedor Jones, quien ha comenzado a generar conversación en torno a su evolución ofensiva, al punto de comparársele con toda una luminaria del calibre de Shohei Ohtani.

Pues una publicación aparecida en las redes sociales oficiales de Grandes Ligas comparó el swing del gigante de 24 años con el del japonés de dos vías, actual figura de Los Angeles Dodgers y uno de los jugadores más dominantes de la era moderna. La analogía llamó la atención tanto de aficionados como de analistas, aunque el propio Jones fue cauto al respecto.

If Spencer Jones' swing looked familiar ... this might be why 👀 https://t.co/eXrMwkB9us pic.twitter.com/Uwp3KS3zmO — MLB (@MLB) February 21, 2026

“(Ohtani) Es una gran referencia; alguien que se mueve muy bien y tiene un gran swing. Es uno de esos peloteros en los que me fijo por algunas de sus habilidades y trato de aplicarlas de cualquier manera posible. Pero él es una estrella y yo aún no debuto”, confesó la promesa de los Yankees en MLB.com.

Si bien la comparación es halagadora, nadie dentro de la organización neoyorquina pretende equiparar de inmediato a Jones con una figura del la talla de Ohtani, considerado por muchos como el GOAT del béisbol.

Por su parte, Jones disputó 116 encuentros en ligas menores durante 2025, conectando 35 cuadrangulares con 80 carreras empujadas y 29 bases estafadas, junto a una sólida línea ofensiva de .274/.362/.571. Números que reflejan poder y versatilidad, atributos que pueden convencer al manager de los mulos, Aaron Boone, de darle una oportunidad en la campaña próxima a iniciar.

Eso sí, las proyecciones más conservadoras apuntan a un rol limitado de parte del cañonero zurdo en 2026, con aportaciones modestas en su posible debut. Quizás necesite más tiempo para consolidarse en Grandes Ligas, pero en el Bronx confían en que están ante una pieza clave para el futuro cercano, incluso como escudero del capitán y máxima estrella actual, Aaron Judge.

