¿Por qué los Dodgers podrían bajar al japonés Roki Sasaki a las ligas menores?

En Los Angeles Dodgers están próximos a ver el debut en esta temporada de MLB del veterano ganador del Cy Young Blake Snell, que finalmente será activado de la lista de lesionados.

Esa es una buena noticia para el manager Dave Roberts, que está atravesando un momento complicado en la campaña. Pero también implicará tomar una decisión sobre quién será el lanzador que le ceda al zurdo su puesto en la rotación de abridores.

Todo apunta a que el elegido será el japonés Roki Sasaki, que no ha podido tener un rendimiento consistente en las Grandes Ligas y que es consciente de su situación. “Por supuesto, si alguien llega, alguien tendrá que irse”, dijo el derecho el domingo. “Pero tengo que concentrarme en mi propio rendimiento, y la importancia de lanzar bien no cambia independientemente de la situación”.

No son simples suposiciones. Roberts podría enviar al japonés al bullpen, un rol en el que fue muy eficiente durante los playoffs de 2025, pero hay reporte que señalan que en Los Angeles estarían contemplando enviar a Sasaki a las menores.

Roki Sasaki opened up on his uncertain future as a starter with Blake Snell's return coming later this month



✍️: @CameronKiszla https://t.co/qcDS65cqIh — Dodgers Nation (@DodgersNation) May 5, 2026

¿Por qué los Dodgers enviarían a Sasaki a las menores?

“Sasaki ha dicho que aceptaría ser enviado a las ligas menores si los Dodgers consideran que es lo mejor para él”, informó Dylan Hernandez del California Post.

El asiático ha tenido problemas con su mecánica y ha trabajando en mejorar uno de sus pitcheos, el forkball, lo que podría ser una razón para enviarlo a las sucursales de la organización y darle tiempo. Su recta tampoco le ha dado dominio y eso es preocupante.

“Teniendo en cuenta el poco progreso que ha hecho en ese aspecto esta temporada, bien podría pasarse a un entorno con menos presión, donde la preocupación por las victorias y las derrotas no le obligue a trabajar en otro lanzamiento entre aperturas”, dijo Hernández.

¿Qué números tiene Roki Sasaki con los Dodgers en 2026?

Sasaki es el abridor con la efectividad más alta entre los miembros de la rotación del manager Dave Roberts, con 5.97, y el peor balance: un triunfo por tres derrotas en seis aperturas. Tiene 26 ponches y 15 bases por bolas en 28.2 innings lanzados.

En su primer año en las Grandes Ligas el derecho pasó un tiempo en las menores y también estuvo fuera de acción varios meses por un pinzamiento en el hombro que lo llevó a lista de lesionados de 60 días.

Hizo 10 apariciones (8 aperturas) en la temporada regular, con efectividad de 4.46, récord de 1-1 y 28 abanicados por 22 boletos en 36.1 entradas. En playoffs Roberts lo usó como relevista en nueve partidos, y su efectividad mejoró a 0.84 con 6 ponches y 5 boletos en 10.2 innings.

¿Cómo es el contrato de Roki Sasaki con los Dodgers?

El japonés de 24 años de edad fue adquirido por los Dodgers en 2025, cuando decidió dejar la liga de su país para probar suerte en MLB. Le dieron 6.5 millones de dólares por su firma y está en pre-arbitraje, por lo que le queda mucho tiempo de control y sólo deben pagarle salario mínimo. En 2026 ganará $800.000.

Más contenido de Los Angeles Dodgers