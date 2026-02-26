Primera apertura de Roki Sasaki preocupa a Los Angeles Dodgers

Roki Sasaki decidió no asistir al Clásico Mundial 2026 para enfocarse en su preparación para la temporada 2026 de las Grandes Ligas y, principalmente, cuidar su salud. Viene de realizarse una cirugía en el hombro el año pasado y todavía no está a plenitud de condiciones.

Eso lo demostró en su primera apertura del Spring Training, en la que fue castigado y tuvo dificultades para encontrar la zona de strike. En total, permitió tres carreras, le dieron tres hits y otorgó dos bases por bolas en una entrada y un tercio de labor contra los Arizona Diamondbacks.

Lo más preocupante es que solo 17 de sus 36 lanzamientos fueron en zona de strike. Pudo ponchar a un oponente, pero se vio lejos de ser aquel pitcher dominante que trajo grandes expectativas desde sus grandes actuaciones en la liga de Japón.

"Mi salud es lo más importante ahora mismo", dijo Sasaki hace algunas semanas, cuando le preguntaron acerca de no participar con Japón en el torneo de selecciones.

La primera temporada de Sasaki fue algo decepcionante, sobre todo porque muchos esperaban que tuviera una temporada digna de un Novato del Año. Dejó 4.46 de efectividad en 36.1 innings, con 22 boletos y 28 ponches en 10 presentaciones, ocho de ellas como abridor.

En la postemporada del año pasado dejó su mejor versión, con efectividad de 0.80 en 10.2 entradas, con 4 victorias y sin conocer la derrota. Sin embargo, no ha sido un lanzador constante en su corta etapa en los Estados Unidos.

Aunque el Spring Training sirve para ajustar y corregir, los Dodgers pueden estar preocupados con Sasaki, quien tiene un puesto en la rotación de abridores del manager Dave Roberts para la campaña 2026 de la MLB, junto con Yoshinobu Yamamoto, Shohei Ohtani, Tyler Glasnow y Blake Snell.

A priori, es una de las mejores rotaciones de todo el beisbol, pero Sasaki debe estar a la altura de sus compañeros antes del Opening Day.

Sasaki tuvo un bono por firmar con los Dodgers de 6,5 millones de dólares la temporada baja pasada, convirtiéndose en el 13er jugador japonés en jugar con el equipo. Aunque todavía está en su etapa de novato, la cifra que recibió por firmar es uno de los más grandes de la historia.

Todavía está a tiempo de mejorar en las salidas que le queden en el Spring Training, pero en un equipo grande como los Dodgers, que tienen dos campeonatos consecutivos, no sobra la paciencia.

Más noticias sobre MLB