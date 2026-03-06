¿Por qué Jackson Chourio no estará en el lineup de Venezuela contra Países Bajos?

Jackson Chourio no será parte del lineup titular de Venezuela para el debut en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, este viernes versus Países Bajos.

Dicha decisión responde a la inflamación que aún presenta el joven jardinero tras recibir un pelotazo en la mano izquierda durante el encuentro de exhibición de su selección el pasado miércoles ante Washington Nationals.

El golpe en la mano de Chourio encendió las alarmas dentro del cuerpo técnico venezolano, especialmente considerando la importancia ofensiva del talentoso cañonero de los Milwaukee Brewers dentro del roster del propio combinado sudamericano. De hecho, la joya de 21 años permanece bajo observación médica mientras continúa con su proceso de recuperación.

A su vez, el manager de Venezuela, Omar López, explicó a los medios que el pelotero de los Brewers será evaluado nuevamente en las próximas horas para determinar si podrá estar listo desde el inicio en el segundo compromiso de su país, el sábado frente a Israel.

Jackson Chourio recibió un pelotazo en el juego del miércoles. No jugará este viernes, pero estará disponible para correr y jugar defensa de ser necesario, dice Omar López.



No tiene fractura en la mano izquierda, que fue en la que recibió el golpe. — Daniel Álvarez-Montes (@DanielAlvarezEE) March 6, 2026

Pero a pesar de la preocupación inicial, el diagnóstico médico resultó alentador para la delegación vinotinto y Milwaukee, al punto que el periodista Daniel Álvarez-Montes reveló que las pruebas descartaron cualquier tipo de fractura en la mano de Chourio. Asimismo, el dirigente de los sudamericanos le dijo al citado jornalero que el nacido en Maracaibo estará disponible para correr como emergente contra los propios neerlandeses o hasta participar a la defensiva si la situación del juego lo requiere.

De momento, el jugador de los Miami Marlins y ganador del Guante de Oro en 2025, Javier Sanoja, ocupará el lugar de Jackson Chourio como jardinero central en el primer desafío de su selección.

El debut de Venezuela se llevará a cabo en el loanDepot Park de Miami, sede de un Grupo D en el que también participan Nicaragua y República Dominicana, además de los ya mencionados Israel y Países Bajos. Vale acotar que dos de las cinco novenas del segmento obtendrán su pase a los cuartos de final de este Clásico Mundial.

¿Cuáles fueron los números de Jackson Chourio en la temporada 2025 de MLB?

Durante la última zafra de MLB, Chourio registró .270 de promedio y .308 de OBP con 21 jonrones, 78 empujadas y 21 bases robadas, cifras casi similares a los .275 de bateo en su curso de novato, en 2024, junto a .327 en porcentaje de embasado, 21 vuelacercas, 79 producidas y 22 estafadas.

Pese a su corta edad, el sudamericano no sólo es el futuro jugador franquicia de los Brewers; se puede decir que es parte fundamental del presente de la organización.

