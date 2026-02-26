¿Por qué el lanzador de los Twins Taj Bradley no jugará con México el Clásico Mundial?

El derecho de los Minnesota Twins, Taj Bradley, no participará en el venidero Clásico Mundial de Béisbol, pese a que inicialmente estaba previsto que reforzara a la selección de México.

La web oficial de MLB agregó que el serpentinero de 24 años optó por permanecer en el campamento primaveral de los Gemelos para enfocarse en la preparación de lo que será su primera temporada completa con dicha escuadra, luego de ser cambiado el pasado 31 de julio desde Tampa Bay Rays.

La decisión también fue explicada por el estratega de los Twins, Derek Shelton, quien respaldó públicamente al pitcher. “Simplemente se me acercó y me dijo que le gustaría quedarse en el campamento y estar con el equipo. Y lo escuché porque nos comprometimos a que lanzara y él se comprometió a lanzar, y lo dejé expresarse. Y creo que lo más importante fue que sintió que su prioridad debía ser estar en esta pretemporada. Mencionó que hay un nuevo manager, un nuevo cuerpo técnico, en cierta medida, un nuevo receptor (Víctor Caratini) y simplemente sintió que la mejor manera de aprovechar su carga de trabajo durante el Spring Training sería estando con nosotros, así que lo apoyamos en su decisión".

Una baja más para México en el Clásico Mundial de Béisbol: Taj Bradley no jugará y deja con pocas opciones para su reemplazo https://t.co/13Od7HwA2Q — Infobae México (@infobaemexico) February 26, 2026

Apenas Minnesota consiguió a Bradley en el cambio que envió a Griffin Jax al conjunto de Florida, apostó por el talento del primero, convencido de que podía recuperar el nivel que lo posicionó como uno de los brazos jóvenes más prometedores de las Grandes Ligas un par de años atrás.

Después de dicho traspaso, el rendimiento de quien ya no accionará con México en el Clásico resultó malo, tanto que dejó efectividad de 6.61 en seis aperturas. Sin embargo, cerró el 2025 con una sólida salida ante Texas Rangers y provocó buenas sensaciones en su primera presentación de la actual pretemporada, debido a que cedió sólo una rayita en 3.0 episodios.

De cara al inicio del calendario regular, todo apunta a que Bradley ocupará un puesto como tercer o cuarto abridor en la rotación de un Minnesota que necesitará consistencia desde el montículo si pretende superar las expectativas y volver a playoffs.

Asimismo, el panorama del cuerpo de lanzadores de los Twins ha cambiado drásticamente en las últimas semanas, ya que el venezolano Pablo López fue sometido a una cirugía Tommy John que lo dejará fuera de todo el curso, mientras que la disponibilidad de Joe Ryan sigue en duda porque se recupera de una inflamación en la zona lumbar.

Más noticias sobre MLB