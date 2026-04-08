¿Por qué Miguel Rojas fue sacado a última hora del lineup de Los Angeles Dodgers?

Miguel Rojas estaba siendo de nuevo una pesadilla para los Toronto Blue Jays en la serie en la que su equipo, Los Angeles Dodgers, volvía a medirse con sus rivales de la Serie Mundial de la temporada 2025 de MLB.

El utility venezolano –que sentenció el título para Los Angeles con un cuadrangular en el séptimo partido- subió a la lomita en el primer juego de la serie en Canadá con un marcador abierto y aunque necesitó 18 pitcheos y permitió una anotación, pudo sacar el último inning del choque y sellar el triunfo.

Rojas ha estado viendo acción más seguido por la lesión del campocorto Mookie Betts y tenía previsto comenzar como titular el martes, pero fue sacado del lineup a última hora y sustituido por el coreano Hyeseong Kim como torpedero.

Miguel Rojas was scratched from the lineup to tend to a family matter. — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) April 7, 2026

No fue por un problema físico, los Dodgers informaron más tarde que el venezolano abandonó a la escuadra porque debía atender “un asunto familiar”, sin ofrecer mayores detalles. Fue hasta este miércoles que se conoció la causa de la ausencia del infielder, que está jugando su último año en las mayores y ya anunció su retiro.

¿Qué le pasó a Miguel Rojas?

Fue el propio jugador quien aclaró lo sucedido con una publicación en su cuenta de la red social Instagram que subió este miércoles en la mañana.

“Con un inmenso dolor de parte de toda la familia Rojas, me toca hoy dejarle saber a todos los que tuvieron la oportunidad de conocer y compartir con mi señor padre Miguel Rojas “Micky” que ayer 7 de abril falleció de manera repentina en horas de la tarde”, escribió el veterano de 37 años de edad y 13 de servicio en las Grandes Ligas.

¿Cuánto tiempo se perderá Miguel Rojas?

La ausencia de Rojas se suma a la lesión de Betts, que fue inscrito en la lista de lesionados de 10 días, pero no tiene tiempo estimado se regreso y se cree que se perderá entre cuatro y seis semanas.

Sin embargo, los Dodgers, que tienen cinco triunfos consecutivos, todavía no se alarman. Tienen a Hyeseong Kim y a Alex Freeland para la línea media del infield y esperarán un tiempo prudencial antes de tomar otras decisiones.

El manager Dave Roberts declaró tras el partido del martes que no sabe cuánto tiempo estará ausente Miguel Rojas. “El equipo jugará con un hombre menos mañana, y luego veremos cómo está todo cuando regresen a Los Angeles”, dice en el reporte.

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