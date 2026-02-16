¿Por qué los New York Mets no tienen capitán desde el retiro de David Wright?

Desde el retiro de David Wright, los New York Mets no han tenido a un capitán oficial en el clubhouse, esto pese a que el campocorto boricua Francisco Lindor ha sido el líder del grupo desde su arribo a la organización.

El dueño del equipo, Steve Cohen, aclaró por qué la franquicia no ha querido tener a un capitán tras el adiós de Wright, quien fungió dicho rol en los Mets desde el 2013 hasta su retiro tras la temporada del 2018. Keith Hernandez, Gary Carter y John Franco también han sido capitanes de los metropolitanos.

“Mientras yo sea el dueño del equipo, nunca habrá un capitán”, dijo Cohen en el complejo de entrenamientos de los Mets. “Esa fue mi decisión. Mi punto de vista es que el clubhouse es algo único, y que el propio clubhouse lo resuelva año tras año”.

Pese al veredicto de Cohen, en el vestuario de los Mets siempre se ha visto a Lindor como el jugador que reúne todos los requisitos para ser el capitán oficial. Sin embargo, la llegada de Juan Soto con el contrato más alto en la historia de las Grandes Ligas (15 años y 765 millones de dólares) ha hecho que el clubhouse tenga dos líderes. Quizás, Cohen quiere evitar rencillas en el vestuario, haciendo que todos se unan en un fin común: ser campeones de las Grandes Ligas.

“Son simplemente mis propias ideas sobre cómo quiero que sea un clubhouse”, recalcó Cohen. “Mi visión es que cada año el equipo es diferente, y que el grupo lo resuelva dentro del clubhouse en lugar de tener una designación. Tener un capitán en el béisbol no es algo que ocurra con frecuencia. De hecho, es inusual. Lo que hizo la administración anterior fue su manera de hacer las cosas. Yo veo las cosas de manera distinta”.

Las declaraciones de Cohen están sustentadas. Según el portal de la MLB en español, actualmente, sólo dos de los 30 equipos de Grandes Ligas cuentan con capitán: Aaron Judge en los New Yankees y el venezolano Salvador Pérez en los Kansas City Royals.

Pese a la decisión de los Mets, tanto Lindor como Soto acuerdan en que tienen que estar unidos para luchar por el título en la campaña de 2026. Los rumores sobre la mala relación que tuvieron algunos jugadores en el vestuario la temporada pasada fueron desmentidos en el inicio del Spring Training.

