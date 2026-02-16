Francisco Lindor es optimista con estar en el lineup de los Mets en el Opening Day de 2026

El 2026 no comenzó de la mejor manera para Francisco Lindor, quien deberá permanecer fuera de acción alrededor de seis semanas tras someterse a una cirugía en el hueso ganchoso de la mano izquierda.

De hecho, el estelar campocorto puertorriqueño no tiene problemas en admitir que el dolor en esa zona lo ha acompañado de forma intermitente durante años, aunque la semana pasada dichas molestias se hicieron inaguantables.

El cinco veces All Star detalló que su problema pudo deberse al desgaste acumulado, ya que lo percibía en distintas situaciones: al batear; al deslizarse o incluso al fildear. A pesar del contratiempo, mantiene la mira puesta en el inicio de campaña en MLB. “Soy muy optimista; como jugador, mi objetivo es estar presente el Día Inaugural. Confío en el cuerpo médico de los Mets, sé que han lidiado con esto muchas veces y son realmente buenos. Probablemente sean uno de los mejores grupos de la liga, así que creo que el objetivo es estar presente”, reveló Paquito a SNY TV.

Francisco Lindor ‘very optimistic’ about his Mets Opening Day status after hand surgery https://t.co/wjfJkRfBmL pic.twitter.com/yxFcvpqfOO — New York Post (@nypost) February 16, 2026

En relación con el Clásico Mundial de Béisbol, Lindor admitió que antes de la operación en la mano ya había recibido la noticia de que no contaría con seguro para participar en el torneo, debido a una cirugía de limpieza en el codo realizada tras la temporada anterior. “No tener seguro para el Clásico definitivamente me tomó por sorpresa. No me lo esperaba”, dijo el paleador ambidiestro, al tiempo de confirmar que el artista Bad Bunny ofreció cubrir el seguro para varios peloteros de Puerto Rico, pero la propuesta no fue aceptada por la organización del certamen.

En cuanto a los movimientos invernales de los neoyorquinos, el ganador de dos Guantes de Oro cree que la reestructuración del roster fue sorpresiva en parte, pero entiende la naturaleza del negocio. "Cuando el año no termina como todos queríamos, es un negocio y uno tiene la sensación de que cada año no será igual, pero el gerente (Dave) Stearns es uno de los mejores y su grupo es fantástico, así que fue interesante ver cómo lo hicieron durante toda la pretemporada. Parecía que todo era tranquilo, tranquilo, y de repente dejó de serlo, y luego volvió a serlo. Hicieron un trabajo realmente bueno".

Sobre la química en el clubhouse del manager Carlos Mendoza, el jerárquico torpedero aseguró que, más allá de no ser todos “mejores amigos”, el grupo siempre buscó apoyarse mutuamente, por lo que, de cara al 2026, percibe un ambiente competitivo y comprometido.

