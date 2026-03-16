¿Por qué no se usa el Sistema de Reto ABS en el Clásico Mundial de Béisbol?

El Clásico Mundial de Béisbol terminó para República Dominicana con un ponche a Geraldo Perdomo, con la carrera del empate en circulación y la cuenta en 3-2. Un lanzamiento fuera de la zona fue decretado como strike por el umpire principal, Cory Blaser.

El lanzamiento quebrado de Mason Miller se vio notablemente bajo y quedó en evidencia con las repeticiones de la transmisión oficial. El encuentro terminó en victoria del Team USA 2 carreras por 1 sobre República Dominicana.

Desde antes de iniciar el torneo, se confirmó que el Sistema de Reto ABS no estaría disponible para el campeonato, pese a que se estrenará en la temporada 2026 de la MLB. De estar disponible, el resultado de ese turno hubiese sido un boleto a favor del conjunto quisqueyano.

El ABS fue probado en las Ligas Menores desde la temporada de 2022 y también hubo un acercamiento en MLB en los juegos de la pretemporada del año pasado.

¿Por qué no se utilizó el sistema ABS en el Clásico Mundial?

Este sistema necesita de cámaras de nueva generación colocadas en puntos estratégicos de los escenarios para que puedan ser utilizados durante el juego. Aunque el IoanDepot park de Miami y el Daikin Park de Houston ya cuentan con esta tecnología, otros parques que se utilizaron en la primera ronda del torneo todavía no han sido adecuados a esta tecnología.

La MLB ha sido muy cautelosa y celosa con este tema y quieren activarlo durante el Opening Day del 2026. Hacerlo en un torneo tan corto no era la idea de la liga.

¿Cómo funciona el Sistema de Reto ABS?

A partir de la campaña de 2026, los jugadores de Grandes Ligas podrán apelar un strike cantado por los árbitros humanos. Para ello tendrán el recurso del Sistema Automatizado de Bolas-Strike (ABS por sus siglas en inglés).

Este sistema lo que hace es monitorear la ubicación exacta de cada lanzamiento teniendo en cuenta la zona específica de un bateador. Si un bateador piensa que el árbitro se equivocó en un sentencia puede retar su decisión. Al hacerlo, “una gráfica demostrando el resultado es transmitido por una red 5G y casi inmediatamente exhibida a los espectadores presentes por la pantalla del estadio y a los televidentes”, detalla la publicación de MLB.com.

Será similar a los recursos que se observan en las transmisiones de los partidos en TV, pero esta vez sí piden cambiar decisiones.

¿Cuántos retos tendrá cada equipo?

De acuerdo con la información que se maneja, cada escuadra dispondrá de dos retos cada uno al momento de iniciar el encuentro. Si el choque se alarga a extrainnings “cualquier equipo que comienza el extrainning sin retos recibirá uno para el 10mo capítulo. Si utilizan dicho reto, recibirán otro para el capítulo 11 y así sucesivamente”.

Detalla el portal de la liga que si a un conjunto le quedan retos para el comienzo del décimo episodio “no recibirán otro adicional para esa entrada, aunque lo tendrán para cada inning siguiente si se quedan sin retos al comienzo del episodio”.

¿Se empleará el Sistema de Retos ABS en cada estadio?

El plan de la MLB es que el sistema ABS se use en cada partido jugado en los estadios de MLB incluso durante la postemporada.

Habrá excepciones: la Serie de México (Diamondbacks vs. Padres, 25 y 26 de abril), el juego Field of Dreams (Twins vs. Phillies el 13 de agosto) y el Clásico de Pequeñas Ligas (Brewers vs. Braves del 23 de agosto).

La razón es que ninguno de estos duelos se jugará en un estadio de MLB y no dispondrán de la infraestructura necesaria para el funcionamiento del sistema.

¿Quién puede utilizar el reto?

Los managers no podrán retar una decisión de bolas y strikes con el Sistema ABS. Sólo tienen esa potestad el bateador, el lanzador o el receptor. Los retos tendrán que pedirse inmediatamente después de la decisión del árbitro, “sin asistencia de la cueva ni los otros jugadores”.

¿Cómo se hace el reto?

Lo que está establecido es que el jugador se da una palmada en la gorra o el casco para avisarle al árbitro su deseo de retar la decisión. Esa es la señal convenida, aunque también pueden expresarlo verbalmente. Una vez que se solicite, en la pantalla del estadio se verá gráfica animada con el análisis del pitcheo.

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