Estados Unidos supera a Canadá y se cita con República Dominicana en semifinales

Logan Webb tuvo una soberbia apertura, mientras que la parte baja del lineup sacó la cara en ataque, comandando a Estados Unidos a meterse por cuarta ocasión en su historia, y tercera seguida, en las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol, tras vencer 5x3 a Canadá.

El Daikin Park de Houston atestiguó a una selección de las barras y las estrellas que jugó una sólida pelota en cuartos de final, en pro de ganarse el derecho a rivalizar contra la poderosa República Dominicana en el IoanDepot park de Miami, por un boleto al partido cumbre de la edición de 2026.

Next stop: Miami



Team USA is headed to the #WorldBaseballClassic semifinals! pic.twitter.com/Z3qNwUBw26 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 14, 2026

¿Quién abrirá por Estados Unidos ante República Dominicana en semifinales del Clásico?

Dominicana ya espera a la propia selección norteamericana en una semifinal que se disputará el domingo en el sur de la Florida.

De ese modo, el periodista Jeff Passan reveló en el Pat McAfee Show que el manager estadounidense, Mark DeRosa utilizará a Paul Skenes como abridor versus los quisqueyanos.

"Skenes se enfrentará a Dominicana por un puesto en la final. ¡No hay nada mejor que eso! Por eso la gente adora este torneo", citó Passan.

El as de Pittsburgh Pirates y ganador del Cy Young de la Liga Nacional en 2025 sería el encargado de retar a la mejor ofensiva de lo que va de Clásico Mundial, misma que ha descargado 14 cuadrangulares, igualando la marca histórica del evento, en apenas cinco desafíos.

Quien también ganara el Novato del Año del viejo circuito en 2024 se estrenó oficialmente con su país el pasado lunes al blanquear durante 4.0 episodios a México, cediendo apenas un sencillo y regalando un boleto, pero ponchando a siete.

A su vez, el manager de Dominicana, Albert Pujols, irá con el diestro de los Athletics, Luis Severino, para subir al montículo contra el Team USA.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol