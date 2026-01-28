¿Por qué Nolan Arenado jugará con Puerto Rico en el Clásico Mundial 2026 si antes estuvo con Estados Unidos?

Estamos en la recta final para el anuncio de los rosters del Clásico Mundial de Béisbol y en los últimos días se han generado muchas noticias sobre este tema.

Por ejemplo, en Puerto Rico tuvieron el desagrado de saber que no contarían con Carlos Correa, pero el mismo día llegó la confirmación de que otra estrella de MLB se uniría al grupo que dirige Yadier Molina.

Cuando el Grupo A comience acciones en el Hiram Bithorn de San Juan, el combinado boricua tendrá en sus filas a Nolan Arenado, el nuevo jugador de Arizona Diamondbacks. No será la primera experiencia en este torneo para el antesalista ganador de 10 Guantes de Oro, pero sí la primera vez que juegue para Puerto Rico.

Nolan Arenado has been added to Team Puerto Rico 🇵🇷



The 6-time Platinum Glove winner will take part in his third #WorldBaseballClassic! pic.twitter.com/7UOqqbkjFD — MLB (@MLB) January 27, 2026

“El uniforme de Puerto Rico representa mi herencia latina y mi sangre boricua, de la cual estoy muy orgulloso. Mi abuela es de Guayama y me siento muy orgulloso de donde vienen mi mamá y mi abuela”, dijo Arenado en un comunicado de prensa.

Arenado fue parte de la selección de Estados Unidos en dos ediciones: la de 2017 que fue campeona y la de 2023, que llegó a la final y perdió con Japón. “Obviamente, jugar con el equipo de Estados Unidos fue una oportunidad increíble, pero poder representar a Puerto Rico este año en el Clásico Mundial va a ser completamente diferente, y es algo de lo que estoy muy orgulloso”, agregó el jugador.

Y aunque no es el primer caso de este tipo en el Clásico, todavía muchos se preguntan cómo es posible que pueda representar a dos países diferentes.

¿Qué dice la regla?

Arenado nació en Newport Beach, California, en 1991, y creció en otra localidad californiana, Lake Forest. Pero su familia tiene raíces cubanas y puertorriqueñas.

Y el reglamento del Clásico Mundial establece que para que un jugador represente a un país no necesariamente debe haber nacido ahí o tener pasaporte de esa nación. Basta con que uno de sus padres o abuelos sea ciudadano o nativo de ese país para tener derecho a representarlo.

Lo indispensable para que la organización del torneo otorgue el aval es que esa ascendencia pueda ser comprobada con documentos legales.

¿Otros jugadores lo han hecho en el pasado?

El caso de Nolan Arenado no es el primero. El veterano de Grandes Ligas Marcus Stroman lanzó para dos selecciones. Fue MVP de la edición de 2017, cuando ayudó a Estados Unidos a levantar el trofeo, y en 2023 se unió al combinado de Puerto Rico como un homenaje a su madre boricua.

El slugger de los New York Yankees, Giancarlo Stanton, también jugó para Estados Unidos e intentó hacerlo para Puerto Rico, pero no pudo conseguir los documentos que demostraran el origen boricua de su abuela materna.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol