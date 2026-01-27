Nolan Arenado jugará con Puerto Rico en el Clásico Mundial de 2026

Puerto Rico sumó una pieza de enorme jerarquía de cara al Clásico Mundial de Béisbol 2026. Es que el estelar Nolan Arenado confirmó su participación con la selección boricua, marcando un giro significativo en su trayectoria internacional.

El anuncio, confirmado por la web oficial de MLB, se produjo a los días de que el seleccionado a ocho All Star en la elitista competición fuera cambiado de los St. Louis Cardinals a los Arizona Diamondbacks, movimiento que también generó impacto.

Vale acotar que el dueño de 10 Guantes de Oro en la antesala en las mayores, y seis de Platino, era elegible para representar a la Isla del Encanto debido a sus raíces familiares, pues su madre, Millie, tiene ascendencia boricua y cubana.

Nolan Arenado has been added to Team Puerto Rico 🇵🇷



The 6-time Platinum Glove winner will take part in his third #WorldBaseballClassic! pic.twitter.com/7UOqqbkjFD — MLB (@MLB) January 27, 2026

Los números de Arenado en el Clásico Mundial de Béisbol

Hasta ahora, Arenado había defendido los colores de Estados Unidos en los Clásicos Mundiales de 2017 y 2023. De hecho, resultó uno de los bateadores más productivos del equipo de las barras y las estrellas en la última edición del certamen, registrando un promedio ofensivo de .385, con 10 imparables en 26 turnos, incluyendo cuatro extrabases y cinco impulsadas, al margen de que semejante prestación no sirviera para que los norteamericanos se llevaran el título, ya que cayeron en la final contra Japón.

Eso sí, el acreedor de cinco Bates de Plata en la Liga Nacional formó parte del Team USA que conquistó el título del WBC en 2017 (ligó.161 puntos en ocho encuentros, con un jonrón y tres producidas), luego de vencer precisamente a Puerto Rico 8-0 en el juego decisivo, un recuerdo que ahora añade un componente simbólico a su cambio de selección.

¿Qué otro jugador de Estados Unidos ya participó con Puerto Rico en el Clásico Mundial?

No es la primera ocasión en la que un pelotero nacido en Estados Unidos opta por representar a Puerto Rico en el torneo. Un antecedente reciente es el del lanzador Marcus Stroman, nombrado MVP del Clásico de 2017 con los norteamericano y quien defendió la camiseta boricua en 2023.

Puerto Rico está llamado a volver a ser protagonista en el Clásico de 2026 | Rob Tringali/GettyImages

¿Cómo encajará Nolan Arenado en el equipo de Puerto Rico para el Clásico Mundial?

Arenado ahora compartirá el lado izquierdo del cuadro interior con Francisco Lindor, campocorto de los New York Mets y capitán de un equipo nacional caribeño que busca dar el paso definitivo tras quedarse con el subcampeonato en 2013 y 2017, pero consolidándose como una de las selecciones más competitivas del torneo.

Claro que no todas las noticias fueron positivas para los borincanos, dado que el martes se confirmó la baja de Carlos Correa, figura de los Houston Astros y quien decidió no participar en el certamen.

Puerto Rico iniciará su camino en la justa 2026 el 6 de marzo cuando enfrente a Colombia en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, sede de la primera ronda de un Grupo A en el cual también se encuentran Cuba, Panamá y Canadá. Sin dudas, los de la Isla del Encanto lucen favoritos en dicho segmento.

