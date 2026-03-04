¿Por qué República Checa juega dos veces el 5 de marzo en el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

En la edición de 2023 del Clásico Mundial de Béisbol, la selección de República Checa estaba muy lejos de mencionarse como una de las potencias a vencer, pero no pasó desapercibida y terminó siendo la gran revelación, con historias increíbles. Y en esta ocasión apunta a estar en la mira de todos otra vez.

Se hizo viral el ponche que Ondřej Satoria, un electricista, le propinó a la gran estrella de la MLB y a la postre MVP del torneo, Shohei Ohtani. El propio japonés reconoció la entrega de los checos: “Verlos jugar me recordó por qué empecé a jugar este deporte. Tienen un corazón inmenso”.

La escuadra formada por oficinistas, bomberos, profesores e ingenieros que piden días libres y vacaciones para jugar en el Clásico Mundial por su país de nuevo estará en la mira de todos. Aunque sin comenzar la competencia, ya son protagonistas de un hecho curioso: tienen que jugar dos partidos el mismo día.

A blue-collar spirit is a big part of Team Czechia’s identity for the #WorldBaseballClassic.



Learn more about Czechia’s national team in Behind the Flag, which debuts tomorrow on YouTube! pic.twitter.com/MjjTYhqH1U — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 3, 2026

En el calendario está escrito que la República Checa se enfrentará este 5 de marzo a Corea del Sur a las 5:00 a.m. (hora del este de Estados Unidos) y a las 10:00 p.m. tiene pautado ser locales en el duelo contra Australia. No es un error en la programación, pero la situación tiene una explicación simple.

¿Por qué República Checa juega dos veces el mismo día?

Los checos forman parte del Grupo C en esta edición del Clásico, una llave que tiene su sede en el Tokyo Dome de Japón. Si se revisa el calendario, se verá que hay choques de este grupo en la madrugada y a última hora de la noche y que incluso las acciones en la capital japonesa comenzaron el 4 de marzo, un día antes que la fecha oficial de inauguración del evento.

Todo tiene la misma respuesta y es la diferencia horaria entre Japón y el hemisferio occidental. En Tokio, los partidos están programados en los mismos horarios en los que se jugará en San Juan de Puerto Rico, Houston y Miami: a mediodía, las primeras horas de la tarde o las 7:00 p.m. Pero para el otro lado del mundo, las horas son otras.

En la realidad, los duelos de República Checa ante Corea del Sur y luego contra Australia están separados por un intervalo de 17 horas. Obviamente en Japón no se disputarán el mismo día, por la diferencia horaria, pero para nosotros será una misma jornada.

¿Cuáles son los partidos de República Checa este 5 de marzo?

Hora Visitante Home club 5:00 am hora del Este de USA, 4:00 am hora de Ciudad de México República Checa Corea del Sur 10:00 pm hora del Este de USA, 9:00 pm hora de Ciudad de México Australia República Checa

