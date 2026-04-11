¿Por qué Ryan McMahon es uno de los peores cambios en la historia de los Yankees?

En la historia de los New York Yankees se han visto muchos casos de malos cambios, y aunque es prematuro para catalogarlo así, la afición del equipo del Bronx ya está incluyendo a Ryan McMahon en la lista.

El antesalista de 31 años de edad llegó al conjunto del Bronx antes de la fecha límite de cambios de MLB en la temporada pasada, como respuesta de la gerencia de Brian Cashman a una necesidad de larga data en el club: la de un antesalista que fuese sólido con el guante pero también aportara a la ofensiva.

Y eso último es justamente lo que McMahon no ha podido hacer. Ya había sido poco consistente con el madero en la zafra pasada, aunque lo compensó con una gran defensa de la tercera base. Pero en sus primeros 12 juegos de este año tiene apenas dos hits -ambos sencillos- con un par de remolcadas. Su línea es de .069/.250/.069 con OPS de .319. Es el peor bateador en la alineación de unos Yankees que llegaron el viernes a tres derrotas consecutivas.

Aaron Boone on Ryan McMahon:



"I mean, Mac's a good major league hitter. It's 10 games in, okay? He's scuffling right now, but the reality is, the last 3 games, he's been on base 4 times too with walks and hits and big at-bats.



"We want him to improve even who he's been… — Gary Phillips (@GaryHPhillips) April 9, 2026

¿Qué dice Aaron Boone del mal momento de McMahon?

Tanto el manager Aaron Boone como el capitán del equipo, Aaron Judge, han salido en defensa del jugador del infield.

“Mac es un buen bateador de las Grandes Ligas. Llevamos 10 juegos, ¿de acuerdo? Está pasando por un mal momento, pero la realidad es que, en los últimos tres juegos, también se ha embasado cuatro veces con bases por bolas, hits y turnos al bate importantes”, dijo Boone recientemente.

El piloto ha intentado incluso darle un respiro a su jugador dejándolo en la banca en un par de juegos, y Judge ha trabajado de cerca con él en las prácticas de bateo, recordándole sus fortalezas. Pero nada parece estar funcionando.

¿Podrá mejorar?

Ryan McMahon ha conectado 20 jonrones por año de forma consistente en su carrera. Está en su décima temporada en MLB, en las cinco anteriores consiguió esta cifra de forma consecutiva y su tope personal son los 24 vuelacercas que dio en 2019. También promedia 26 dobles por campaña, pero hay que recordar que viene de Colorado, un paraíso para los bateadores.

El cuerpo técnico encabezado por Boone tiene confianza en que el veterano conseguirá hacer los ajustes y despertar (“Seguro que se pondrá en marcha, y confiamos en que lo hará, sobre todo contra algunos de estos buenos bateadores diestros”, aseguró el piloto.

Y McMahon piensa lo mismo, aunque no ha ocultado su frustración. “Si supiera qué anda mal, no creo que estaría en este inicio lento. Estoy trabajando duro. No estoy contento con eso, estoy seguro de que otras personas tampoco lo están, pero estoy trabajando para cambiar esta situación”, aseguró esta semana.

¿Por qué piensan que es uno de los peores cambios de Yankees?

Muchos aficionados de la escuadra del Bronx están creyendo repetir la situación de hace algunas temporadas con Josh Donaldson, que fracasó rotundamente en Nueva York a pesar de llegar con grandes expectativas y el aval de un MVP.

Los Yankees perseguían en 2025 al venezolano Eugenio Suárez, menos brillante defensivamente pero con mucho poder. Terminaron pactando la adquisición de McMahon a cambio de dos prospectos del pitcheo (Griffin Herring y Josh Grosz) y asumiendo el resto de su contrato con los Rockies, por el que deben pagarle 32 millones de dólares por esta temporada y la próxima.

A pesar de que es un bateador capaz de dar 20 cuadrangulares por zafra, claramente McMahon no llegó al equipo de Aaron Boone por su ofensiva. Estaban buscando estabilidad en la defensa y su aporte con el madero sería un plus, pero seguramente no esperaron que sus números estuviesen tan mal. Es demasiado pronto para asegurar que es una de las peores transacciones que haya hecho la gerencia, pero empieza a sentir la presión de jugar en Nueva York y habrá que ver si puede lidiar con eso.

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