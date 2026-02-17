¿Por qué Tony Clark renuncia como director ejecutivo de la Asociación de Jugadores de la MLB?

El ex jugador de la MLB y director ejecutivo de la Asociación de Jugadores, Tony Clark, renunció a su cargo, según una fuente que conversó con AP con la condición de su anonimato. Aunque no se ha anunciado oficialmente, todo parece indicar que el ejecutivo abandonará su puesto.

Esto sucede apenas semanas antes del Clásico Mundial de Beisbol, un torneo que ha sido criticado por las restricciones que han tenido los jugadores para poder participar, sobre todo con el tema del seguro y la compañía que los lleva.

Sin embargo, la razón más importante vinculada a su decisión es la investigación federal que existe sobre One Team Partners, una empresa de licencias fundada por el sindicato de la MLB y el sindicato de jugadores de la NFL.

Todo esto se suma a que pronto iniciarán las conversaciones del nuevo contrato colectivo entre la Asociación y la MLB. El actual acuerdo laboral culmina en diciembre y estas son épocas de muchas reuniones para definir el nuevo pacto entre ambas partes.

Se habla de que los dueños de los equipos solicitarán un límite salarial, algo con lo que no están de acuerdo en la Asociación. De hecho, se habla de que pudiera haber un paro laboral similar al de 1995 y quizás Clark se esté adelantando a los acontecimientos.

Clark, de 53 años de edad y una extraordinaria carrera en la MLB, se convirtió en el primer ex pelotero en dirigir al sindicato. Fue el sustituto de Michael Weiner, quien falleció en 2013 a causa de un tumor cerebral.

Entre sus más grandes logros, estuvo la negociación de los acuerdos laborales de 2016 y 2022. Estaba llamado a encabezar las negociaciones, pero seguramente el ente tendrá que buscar otro mandamás para establecer las conexiones con la MLB.

¿Cómo fue la carrera de Clark en las Grandes Ligas?

Clark disputó 15 temporadas en las Grandes Ligas, siendo un jugador consistente, con una invitación al Juego de Estrellas, en la temporada del 2001, cuando pertenecía a los Detroit Tigers. En total, bateó para .262, con 251 jonrones y 824 carreras remolcadas.

Jugó con los Tigers, los Arizona Diamondbacks, los New York Mets, New York Yankees, Boston Red Sox y San Diego Padres. Acumuló 9 años en la Liga Americana y 6 en la Liga Nacional.

Su conducta dentro del terreno de juego y fuera de él fue muy respetada, lo que le permitió estar en un cargo como el que manejaba.

