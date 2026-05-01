¿Por qué los Yankees no han subido a Spencer Jones a la MLB?

Se lesionó Giancarlo Stanton y su reemplazo, Jasson Domínguez, está siendo sentido a exámenes por un pelotazo que recibió en Arlington. Y aún así, no hay indicios de los New York Yankees tengan planes de llamar a Spencer Jones para que haga su debut en MLB.

El outfielder y bateador zurdo de 24 años de edad estuvo de nuevo invitado al Spring Training y aunque volvió a dejar buenos números, no hizo el roster del Opening Day en la plantilla del manager Aaron Boone y fue asignado al Scranton, la sucursal Triple A.

Jones sigue estando entre los 10 mejores prospectos de las granjas de los Yankees y su nombre ha sido mencionado como posible pieza de cambio, Mientras tanto el tiempo transcurre sin que lo promuevan a Grandes Ligas ni lo transfieran a una organización en la que tenga la oportunidad de llegar a las mayores.

Should the Yankees call up Spencer Jones? pic.twitter.com/tPxvnRfZuk — SleeperYankees (@SleeperYankees) April 30, 2026

¿Cuál es la razón para que Spencer Jones no sea ascendido a MLB?

Es pregunta con una respuesta muy simple: Jones no tiene espacio en el outfield de los Yankees. En el receso de temporada los neoyorquinos se aseguraron de que Trent Grisham se quedara custodiando el jardín central y le dieron un contrato multianual a Cody Bellinger.

Además, tiene a Jasson Domínguez como principal rival para el rol de cuarto jardinero. El gerente general Brian Cashman explicó de forma muy clara la situación de Spencer Jones..

“Actualmente está bloqueado con nosotros”, dijo el ejecutivo a principios de año. “Es un joven talento prometedor que, repito, aún no ha demostrado su valía en las Grandes Ligas. Lo descubriremos en algún momento, o alguien más lo descubrirá si logran quitármelo”.

¿Qué números tiene en las menores?

Spencer Jones tiene características valiosas: tiene poder y lo ha demostrado con batazos de largo alcance, pero también tiene una velocidad de carrera inusual para un hombre de su corpulencia.

Comenzó la temporada de 2026 en Triple, la categoría a la que fue promovido el año pasado, y en 27 partidos muestra una línea de .240/.357/.521, su OPS es de .877, suma 7 cuadrangulares y 6 dobles con 30 carreras impulsadas y cinco bases robadas. En sus cuatro primeras temporadas en ligas menores ha dado por lo menos 20 jonrones por año, con un tope de 30 vuelacercas en 2024 con el Somerset.

¿Qué tiene que mejorar Spencer Jones?

Cuando se anunció que sería reasignado a las menores para empezar la temporada de 2025, el manager Boone dio explicaciones sobre su decisión.

“Aún tiene aspectos que mejorar en su juego”, dijo “Y lo bueno es que ya lo ha hecho. Lo ha demostrado. Tuvo una muy buena temporada como plataforma en las ligas mayores el año pasado. Creo que ha seguido haciendo ajustes este invierno”.

Jones ha trabajado en su swing y ha visto progresos, pero sigue siendo una preocupación su elevada tasa de ponches. Implantó una marca para las granjas de los Yankees con sus 200 ponches de 2024 y en este momento ha abanicado 40 veces en 96 turnos al bate.

¿Los Yankees subirán a Spencer Jones en septiembre?

Es bastante incierto el futuro de Spencer Jones en la organización de los Yankees. No hay seguridad de que le hagan el llamado a las Grandes Ligas en algún momento de la temporada, ni siquiera cuando se amplíen los rosters el 1 de septiembre. Parece más probable que lo cambien antes de la fecha límite por su valor como pieza de retorno.

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