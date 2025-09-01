¿Cuántos premios tiene Javier Báez en la MLB?

Después de seis años, Javier Báez consiguió regresar al Juego de Estrellas en 2025, que fue el tercero de su carrera en MLB. En esta campaña con los Detroit Tigers el jugador puertorriqueño está haciendo recordar los momentos exitosos de su carrera.

Sus mejores tiempos los vivió con los Chicago Cubs, con quienes fue campeón de la Serie Mundial de 2016 y ganó sus premios individuales. Luego pasó a los Mets y finalmente recaló en Detroit cuando sorprendió a las Grandes Ligas firmando su contrato como agente libre con los bengalíes.

El boricua de 32 años de edad estaba considerado uno de los mejores campocortos de la liga y después de varios años de números mediocres y castigos por las lesiones, en 2025 está dejando una gran impresión como jardinero central en el equipo del manager A.J. Hinch.

Guante de Oro

Báez ganó la distinción defensiva en la campaña de 2020, recortada por el COVID-19 cuando todavía estaba en las filas de los Cubs. “Es un sentimiento diferente cuando te entregan la posición que te gusta de forma definitiva”, declaró a ESPN tras recibir el galardón. Fue tercero en carreras salvadas con la defensa (7) y cuarto en outs por encima del promedio (4) entre todos los campocortos de la Liga Nacional.

Bate de Plata

La ofensiva de Báez fue premiada en 2018, la temporada que fue líder de la Liga Nacional en carreras impulsadas con 111. Esa cifra sigue siendo un tope personal para el puertorriqueño. También tuvo su mejor cosecha en cuadrangulares y dobles, con 34 y 40, respectivamente, y con sus promedios de .290/.326/.554 y OPS de .881.

MVP de la Serie de Campeonato

Báez fue protagonista con los Cubs en su año de gloria y resultó el Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, en la que superaron 4-2 a Los Angeles Dodgers. El boricua bateó para .318/.333/.500, con OPS de .833, 4 dobles y 5 carreras impulsadas.