¿Cuántos premios tiene Shohei Ohtani en la MLB?

Shohei Ohtani llegó a MLB en 2018 precedido por una exitosa carrera en la Liga Profesional de Japón y no ha decepcionado a nadie, a pesar de que las lesiones lo limitaron en sus primeros años en las mayores.

Pero una vez que estuvo sano, el asiático demostró todo lo que era capaz de hacer como jugador de dos vías, primero con los Angels y ahora Los Angeles Dodgers, derribando marcas centenarias de las Grandes Ligas y consiguiendo otros hitos como ser es el primer jugador de la historia con 50 jonrones y 50 bases robadas en una temporada, el primer bateador con 400 bases alcanzadas en una temporada desde Barry Bonds en el 2001 y el primero desde Ty Cobb (1909) que finaliza entre primeros dos puestos del liderato en jonrones y bases robadas.

Shohei Ohtani could win his 4th MVP award in the last 5 years 👀 pic.twitter.com/NyFe9FLxuT — MLB (@MLB) July 29, 2025

Por eso no es nada extraño que el japonés sea el jugador más popular del circuito y tampoco que tenga en sus vitrinas varios trofeos de los premios individuales que ha alcanzado en sus 8 años en las mayores, un lapso en el que ha sido invitado a cinco Juegos de Estrellas, ganó su primer título de Serie Mundial y ha sido dos veces elegido Jugador del Año en MLB.

Tres MVP

Shohei Ohtani cambió de liga en 2024 y no vio ninguna diferencia. Consiguió ganar su tercer premio MVP en cuatro años (y segundo consecutivo), con lo que se unió a una lista de sólo 11 jugadores con tres o más premios al Jugador Más Valioso en la historia. Además, al imponerse en su primera zafra en la Liga Nacional se unió a un miembro del Salón de la Fama, Frank Robinson, como los únicos en ganarlo en los dos circuitos.

Ohtani ha conquistado el premio de forma unánime las tres veces. El primero lo ganó en 2021 y el finalista fue el dominicano de los Toronto Blue Jays Vladimir Guerrero Jr.; en 2023 derrotó al campocorto de Texas Rangers Corey Seager y en 2024 dejó sin opciones al torpedero puertorriqueño de los New York Mets Francisco Lindor. Sólo perdió en 2022 con Aaron Judge, que ese año implantó una marca de jonrones en una temporada para la Liga Americana.

Novato del Año

No fue una sorpresa ver a Ohtani ganar el premio al Novato del Año de la Liga Americana en 2018, su temporada de debut. Obtuvo el 91% de los votos y se impuso ante el antesalista dominicano Miguel Andújar, que entonces jugaba para los New York Yankees. En esa campaña el japonés bateó para promedios de .285/.361/.564, con OPS de .925, 22 jonrones, 21 dobles y 61 remolcadas y como lanzador tuvo efectividad de 3.31 en 10 aperturas, con balance de 4-2, 63 ponches y 22 boletos en 51.2 entradas.

Tres Bates de Plata

Como jugador de dos vías, o solamente como designado, Shohei Ohtani se ha llevado tres veces el Bate de Plata y ha sido en los mismos años que fue MVP.