Presidenta de Fevebeisbol negocia que Venezuela albergue el próximo Clásico Mundial de Béisbol

Por mucho tiempo la afición de Venezuela ha soñado con ver a su selección jugando en casa partidos del Clásico Mundial de Béisbol, y un reporte hecho por el periodista Carlos Valmore Rodríguez desde Miami ha alimentado la ilusión de que sea posible.

“La presidenta de Fevebeisbol, Aracelis León, comentó aquí en el loanDepot park de Miami que se están haciendo las diligencias para postular a Venezuela como albergue de uno de los grupos del próximo Clásico Mundial y de juegos de Spring Training de MLB el año entrante”, escribió Rodríguez en su cuenta de la red social X.

De momento se desconoce el progreso de estas gestiones. Sin embargo, los partidos de exhibición que tuvo la escuadra de República Dominicana en Santo Domingo, y el hecho de que el Hiram Bithorn de San Juan de Puerto Rico sea sede de un grupo (el A) en el torneo pueden ser de ayuda para las negociaciones que adelanta la dirigencia de Venezuela.

¿Qué estadio sería el mejor para tener una fase de grupos del Clásico?

Tanto para la propuesta de albergar un grupo del Clásico Mundial de 2029 como para soñar con tener partidos del Spring Training de MLB el próximo año, el escenario ideal es el mismo: el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas.

El parque fue construido como réplica de un estadio de Grandes Ligas y tiene un aforo de 38.000 personas. Es la instalación deportiva más moderna en Venezuela y ya ha albergado torneos internacionales, pues fue inaugurado en 2023 para la Serie del Caribe Gran Caracas y en febrero de 2026 recibió a la Serie de las Américas.

De ser necesario, para el Clásico Mundial pueden habilitar otros dos parques de menor aforo, pero acondicionados para juegos profesionales: el Estadio Universitario de la UCV, también en Caracas, y el Fórum de Macuto, en La Guaira.

La experiencia de la Serie del Caribe

La Serie del Caribe de 2023 es un gran aval para las gestiones que adelanta Aracelis León, pues en esa ocasión se registró una asistencia récord para el torneo y la logística fue elogiada por las delegaciones participantes. Estaba previsto que también se disputara en el Monumental la Serie del Caribe de 2026, pero razones extradeportivas llevaron a mudar la competencia a Guadalajara.

¿Hay condiciones para que Venezuela sea sede del Clásico Mundial?

Aunque la LVBP protestó la decisión de la Confederación del Caribe y respondió organizando la Serie de las Américas, en ese momento había razones para justificar la mudanza, por motivos de seguridad y porque estaban suspendidos los vuelos desde y hacia Venezuela. Pero el panorama ha cambiado por completo en el país desde enero de 2026.

En este momento hay "buenas" relaciones entre Estados Unidos y Venezuela que pueden convencer a MLB y los organizadores del Clásico Mundial de considerar su propuesta, se han reanudado los vuelos internacionales, trabajan en la estabilización del aspecto político y el reimpulso de la economía, lo que podría terminar siendo argumentos a favor de la propuesta de la federación venezolana.

