Presidente interino de la Asociación de Jugadores advierte un cierre patronal en la MLB

Bruce Meyer, presidente interino de la Asociación de Jugadores de la MLB, advirtió que habrá un cierre patronal cuando se venza el convenio colectivo con la liga el 01 de diciembre, lo que pondría en peligro la temporada 2027.

Tony Clark, ex jugador de la MLB y ex presidente del ente, renunció a su cargo hace unas semanas y desde entonces, Meyer se ha convertido en el portavoz de esta entidad.

"La liga prácticamente ya ha dicho que habrá un cierre patronal", comentó Meyer, según Evan Petzold del Detroit Free Press. "Creo que el comisionado Rob Manfred más o menos lo garantizó. Me sorprendería que no implementaran un cierre cuando el acuerdo expire".

Sin embargo, Meyer aclaró que después del Opening Day de la temporada 2026 ambas partes comenzarán a negociar.

"Si hay una manera de evitarlo y conseguir un trato justo para los jugadores, siempre buscaremos hacerlo", dijo Meyer. "Creo que las expectativas de un cierre patronal al vencimiento del acuerdo son muy altas, casi garantizadas"

¿Cuál es la razón para un cierre patronal en la MLB?

La principal razón por la que ambas partes no han llegado a un acuerdo tiene que ver con el tope salarial, el punto en el que los equipos y los jugadores no han llegado a un acuerdo.

"Nuestra posición, tanto histórica como actual, es bastante clara", afirmó Meyer. "Este sindicato, y cada director ejecutivo del mismo, siempre ha sostenido la opinión de que es malo para los jugadores y, por esa razón, históricamente nos hemos opuesto. No veo ninguna razón para cambiar nuestra postura al respecto".

Cabe recordar que el último cierre patronal de las Grandes Ligas fue desde el 2 de diciembre de 2021 hasta el 10 de marzo de 2022. Este paro laboral duró 99 días, lo que se tradujo en un retraso de los entrenamientos de primavera y en la postergación del Opening Day en esa temporada.

¿Cuántos paros laborales han existido en la historia de la MLB?

Hasta en nueve oportunidades han existido paros laborales en la historia de las Grandes Ligas. Cinco de ellas han sido por huelgas y cuatro por cierres patronales impulsados por los equipos.

El más importante fue el de la temporada 1994 que duró hasta 1995, con una duración total de 232 días. Fue la huelga que puso en peligro la liga, ya que se canceló la Serie Mundial por primera vez en 90 años y se perdieron más de 900 encuentros.

Más contenido de MLB