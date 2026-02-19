¿Quién es Bruce Meyer, el nuevo director ejecutivo de la Asociación de Peloteros de Béisbol?

Un día después de la renuncia de Tony Clark, la Asociación de Peloteros de Béisbol de las Grandes Ligas nombró a Bruce Meyer como su nuevo director ejecutivo interino, esto con miras a las negociaciones del acuerdo colectivo que se avecinan con los equipos de la MLB.

La decisión fue tomada por la junta ejecutiva de la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas durante una reunión virtual de forma unánime; cónclave en el que Matt Nussbaum fue ascendido a subdirector ejecutivo interino.

Meyer, un abogado laboral con 64 años y amplia trayectoria, se incorporó al sindicato de jugadores en 2018 y encabezó las negociaciones durante el paro patronal de 99 días que desembocó en un acuerdo de cinco años en marzo de 2022. Ese convenio evitó por poco lo que habría sido la primera cancelación de juegos de temporada regular desde 1995, informó AP.

Antes de unirse al sindicato, Meyer pasó 30 años en Weil, Gotshal & Manges y luego se integró en 2016 a la Asociación de Jugadores de la NHL como director senior de negociación colectiva, políticas y asuntos legales.

Su experiencia en negociaciones de contractos colectivos fue clave para que fuera nombrado como el líder de las conversaciones con los clubes que se dará en breve. Cabe recordar que el subcomité actual está integrado por Chris Bassitt, Jake Cronenworth, Pete Fairbanks, Cedric Mullins, Marcus Semien, Paul Skenes, Tarik Skubal y Brent Suter; y serán ellos los que aprueben en nuevo acuerdo bajo la dirección de Meyer.

Meyer llega al cargo tras la renuncia de Clark, quien fue instado a dimitir por el subcomité ejecutivo tras una investigación que halló pruebas de que mantenía una relación inapropiada con su cuñada, empleada del sindicato desde 2023, sin embargo, esto no ha sido anunciado de forma oficial.

“A nivel personal, creo que todos estamos bastante devastados por lo ocurrido en las últimas 48 o 72 horas”, afirmó Meyer a AP. “No voy a profundizar en sentimientos personales, pero es justo decir que todos estamos afectados y preocupados por Tony. Sin embargo, los jugadores determinaron que esto tenía que suceder en este momento”.

“No anticipo que alguien más vaya a liderar las negociaciones que no sea yo”, señaló Meyer. “No esperamos que nada cambie en términos de la negociación. Llevamos años preparándonos. Los jugadores saben lo que viene. Al final, el liderazgo es importante y va y viene, pero lo que permanece son los jugadores. Son ellos quienes determinan la dirección del sindicato, nuestras prioridades y la negociación. Esas prioridades no han cambiado ni cambiarán”.

Se conoció que los peloteros se opondrán a un tope salarial, algo que será puesto sobre la mesa por los dueños de equipo.

