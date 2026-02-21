Así fue el primer jonrón de Pete Alonso en el Spring Training con los Baltimore Orioles

Pete Alonso tuvo un estreno soñado con Baltimore Orioles, al conectar un jonrón en su debut en los Entrenamientos de Primavera 2026, siendo decisivo en la victoria 2-0 ante New York Yankees.

En su tercera oportunidad al bate vistiendo un uniforme distinto al de los Mets, organización en la que militó durante sus primeras siete temporadas de MLB, el Oso Polar castigó una curva al primer lanzamiento del diestro Bradley Howard y mandó la pelota por encima de la cerca del jardín central-izquierdo en la sexta entrada.

Aunque la mayoría de los titulares tanto de Orioles como de Yankees ya habían sido sustituidos en esta jornada inaugural de pretemporada, el toletero de 31 años pidió mantenerse en acción para sumar otro turno y continuar trabajando a la defensiva de la inicial. Su iniciativa fue valorada por el nuevo dirigente del club de Maryland, Craig Albernaz, quien destacó en la web oficial de las mayores la mentalidad competitiva del slugger. "Lo quería y lo aprovechó al máximo. Eso dice mucho. Pete sólo quiere jugar".

Tras salirse de su pacto con Mets, Alonso firmó en diciembre pasado un contrato de cinco años y 155 millones de dólares con Baltimore, cerrando así una etapa brillante en Queens, la cual lo convirtió en uno de los favoritos de la afición. Cinco veces All Star, el dueño de 264 vuelacercas en MLB inicia ahora una nueva fase de su carrera con altas expectativas tanto personales como colectivas.

"Obviamente batear jonrones se siente increíble, sin importar la época del año. Estoy feliz de romper el sello", acotó el experimentado cañonero. "Me siento honrado de usar este uniforme, me siento genial con él, siento que me veo bien. Es fantástico, sinceramente no podría sentirme mejor".

Este debut tuvo además un componente emocional especial, pues el encuentro versus los Yankees se disputó en el Ed Smith Stadium de Sarasota, muy cerca del hogar de la nueva estrella de los oropéndolas. Por ende, sus padres estuvieron presentes en las gradas, recordando los años en que el Polar Bear disputaba compromisos juveniles con los Sarasota Salty Dogs en el Complejo Cal Ripken, ubicado justo frente al estadio primaveral citado anteriormente.

"De niño recuerdo ir en el asiento del copiloto, simplemente preparándome, vistiéndome", admitió Alonso. "Es genial pasar en el vehículo porque tenía muchísimos juegos y fines de semana justo enfrente, en ese complejo. Así que es realmente especial".

