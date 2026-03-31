Pronóstico MLB: Los 5 líderes en jonrones en la Liga Nacional en 2026

En la Liga Nacional están varios de los mejores jonroneros de las Grandes Ligas y la lucha por el cetro de más cuadrangulares en la temporada promete estar pareja, con Shohei Ohtani, de los Dodgers, y Kyle Schwarber, de los Phillies, como grandes candidatos.

Antes de cada temporada, los expertos en proyecciones comienzan a sacar sus pronósticos acerca de las distintas métricas estadísticas. Aunque los jonrones casi siempre son una de las estadísticas más complicadas de vaticinar, hay razones para pensar que Ohtani y Schwarber serán los peloteros con más bambinazos en el viejo circuito.

Hay jugadores que vienen de lesiones y han bajado notablemente su producción de jonrones, como es el caso de Ronald Acuña Jr., figura de los Braves. Sin embargo, el nombre del venezolano también puede estar entre los máximos jonroneros del circuito.

La temporada 2026 ya comenzó y hay grandes expectativas sobre varias estrellas. En Sports Illustrated repasamos las proyecciones en jonrones para la Liga Nacional.

5. Bryce Harper (Philadelphia Phillies)

Cuando Bryce Harper le conectó el jonrón a Venezuela para igualar la final del Clásico Mundial de Béisbol en el octavo episodio, los fanáticos de los Phillies vieron como su swing ya estaba preparado para la temporada. El veterano viene de conectar 27 bambinazos en apenas 135 juegos en 2025, así que las proyecciones dicen que podría sacar entre 32 y 37 vuelacercas si se mantiene sano. Tiene 363 jonrones en su carrera y sigue construyendo una carrera digna de ser considerada para el Salón de la Fama de Cooperstown.

4. Ronald Acuña Jr. (Atlanta Braves)

El jardinero venezolano de los Atlanta Braves está totalmente recuperado de su rodilla y está listo para tener otra gran campaña. El MVP de la Liga Nacional en 2023 es un bateador de fuerza, que además combina ese poder con velocidad en las almohadillas. El año pasado conectó 21 jonrones en 95 encuentros. Se espera que pueda conectar entre 35 y 38 jonrones en este 2026, si se mantiene saludable.

3. Juan Soto (New York Mets)

Se espera que Soto tenga su temporada más productiva en cuanto a cuadrangulares se refiere desde que llegó a los Mets. El jardinero conectó 43 con 108 carreras remolcadas el año pasado. El patrullero es el líder ofensivo del equipo metropolitano, sobre todo después de la salida de Pete Alonso, quien ahora está con los Baltimore Orioles. Las proyecciones indican que Soto podría conectar más de 40 jonrones este año, pero todo dependerá de si puede mantenerse alejado de las lesiones.

2. Kyle Schwarber (Philadelphia Phillies)

Kyle Schwarber es uno de los bateadores más consistentes y poderosos de las Grandes Ligas. Fue líder en jonrones de toda la Liga Nacional en el 2026 y de la MLB con 56 jonrones y 132 carreras remolcadas. Ha conectado 341 cuadrangulares en su carrera y sigue vigente con su poder. Las proyecciones establecen que podría batear entre 48 y 53 vuelacercas en esta temporada.

1. Shohei Ohtani (Los Angeles Dodgers)

El cuatro veces MVP de la MLB viene de una producción de 55 cuadrangulares en 2025, que lo colocan como líder en los pronósticos de jonrones para esta temporada. El japonés, que actúa como bateador designado en los Dodgers, proyecta conectar 56 bambinazos este año, demostrando que es uno de los mejores bateadores en las Grandes Ligas. Es candidato al MVP nuevamente en el viejo circuito.

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