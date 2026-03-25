Pronóstico MLB: ¿Quiénes ganarán los premios de la temporada de 2026 en las Grandes Ligas?

Este miércoles comenzó a escribirse un nuevo capítulo en la historia de la MLB, con la inauguración de la temporada de 2026. Para esta campaña hay muchas expectativas, no sólo con respecto a si Los Angeles Dodgers serán capaces de conseguir una tercera corona consecutiva, sino también sobre si habrá jugadores que logren destronar a Aaron Judge y Shohei Ohtani en la votación del MVP.

Los premios individuales de las Grandes Ligas suelen tener favoritos a priori, como estas dos estrellas de los New York Yankees y los Dodgers, respectivamente, que se establecen como leyendas modernas del circuito, pero lo que termina sucediendo es que el desempeño en el campo durante los 162 juegos tiene el veredicto.

Todo es posible en una larga temporada y hasta podríamos sorprendernos cuando conozcamos el dictamen. De momento, y antes de que comience una nueva batalla, estos son los nombres que se proyectan como las grandes figuras de la campaña 2026 y potenciales ganadores de los premios que entrega la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica (BBWAA).

Manager del Año

Liga Nacional

Craig Counsell ya tiene un par de temporadas que dejó Milwaukee para dirigir a los Chicago Cubs y todavía no ha conseguido el éxito al que aspiraban en la organización, pero este podría ser el año de su consagración. Tiene un par de conquistas en espera: sumar 100 triunfos en una temporada y dirigir en una Serie Mundial. Counsell ha terminado en segundo lugar para la votación para el Manager del Año en cuatro de sus primeras 11 campañas como estratega, y esta vez su rival más peligroso podría ser Don Kelly si consigue llevar a los Pirates a un buen lugar.

Craig Counsell disputará el Manager del Año | Rick Scuteri-Imagn Images

Liga Americana

En una encuesta publicada en el portal de MLB consideran que el gran favorito para este premio es Craig Albernaz, que en 2026 se estrena en el banquillo de los Orioles. Pero con las proyecciones que tienen los Seattle Mariners este año, el ganador puede terminar siendo Dan Wilson, que ya los llevó a la conquista de su primer banderín en la División Oeste de la Liga Americana desde 2001 y ahora los pone a soñar con llegar todavía más lejos. Wilson fue tercero en la votación en 2025.

Dan Wilson luchará el Manager del Año | Mark J. Rebilas-Imagn Images

Novato del Año

Liga Nacional

Entre los analistas de Grandes Ligas hay consenso en apuntar a Konnor Griffin, el prospecto de 19 años de edad de los Pittsburgh Pirates, como el principal favorito. Griffin acaba de pactar un contrato millonario de patrocinio y comenzará la temporada en Triple A a pesar de la gran impresión que dejó en el Spring Training. Todo dependerá del momento en que lo llamen a debutar, pero tiene un muy fuerte rival en Nolan McLean, el derecho que se ganó un lugar en la rotación de New York Mets.

Konnor Griffin es favorito al Novato del Año | Sam Navarro-Imagn Images

Liga Americana

Así como Griffin lidera los pronósticos en la Liga Nacional, Kevin McGonigle despunta en la Americana y con una ventaja: el campocorto logró hacer el roster del Opening Day con Detroit Tigers y quedarse con la titularidad de la posición. Con 21 años de edad, McGonigle conectó 5 extrabases y remolcó 6 carreras en el Spring Training, pero más allá de los números hay algo en su actitud que maravilló, incluso a Justin Verlander, que lo comparó con Alex Bregman. Su mayor rival será Trey Yesavage, el lanzador de Toronto que comenzó lesionado en 2026.

Kevin McGonigle peleará por el Novato del Año | Jonathan Dyer-Imagn Images

Cy Young

Liga Nacional

Toda una larga temporada nos espera, con multitud de circunstancias que pueden presentarse y la posibilidad latente de ver algunas sorpresas. Pero en el papel, no parece haber impedimento para que Paul Skenes repita como ganador del premio que distingue al mejor lanzador de cada liga. El derecho de los Pirates mostró una gran forma en el Spring Training (1.42 de efectividad, 9 ponches en 6.1 innings) y también en el Clásico Mundial, y es el rival a vencer en este galardón. Cristopher Sánchez y Yoshinobu Yamamoto son otros buenos candidatos y no se puede quitar la vista a Freddy Peralta.

Paul Skenes es el mejor lanzador del mundo | Kim Klement Neitzel-Imagn Images

Liga Americana

Hace más de 20 años que no sucede que un lanzador gane al menos tres veces consecutivas el Cy Young y Tarik Skubal perfectamente puede unir su nombre a la lista en la que sólo aparecen las leyendas Greg Maddux y Randy Johnson. El zurdo de Detroit Tigers parte como el gran favorito a repetir con el premio, pero debe cuidarse de un rival de peso que lo acecha, nada menos que Garrett Crochet, el as de Boston Red Sox que viene de una temporada brillante.

Tarik Skubal quiere un tercer Cy Young consecutivo | Kim Klement Neitzel-Imagn Images

MVP

Liga Nacional

¿Podrá alguien conseguir la fórmula para destronar a Shohei Ohtani? El japonés no ha dejado de batear, se ha llevado el galardón cuatro veces en cinco años y en 2026 vuelve a subir el nivel de competencia, apareciendo en su doble rol (lanzador abridor y bateador designado) con los Dodgers desde el inicio de la temporada. Sólo una actuación récord de una estrella como el dominicano de los New York Mets, Juan Soto, podría impedir que Ohtani vuelva a celebrar.

Ohtani es favorito al MVP | Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

Liga Americana

El primer nombre que viene a la mente es el del capitán de los Yankees, Aaron Judge, pero puede que su camino a un cuarto premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana no sea tan expedito. Algunos analistas piensan que Bobby Witt Jr., la estrella de Kansas City Royals, puede quitarle la corona y hay quienes piensan que este puede ser el gran año del dominicano de los Mariners, Julio Rodríguez. La competencia parece más abierta, pero Judge parte con ventaja.

Aaron Judge es candidato al MVP en 2026 | Rick Scuteri-Imagn Images

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