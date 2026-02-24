El prospecto venezolano que canceló su preacuerdo con los Yankees porque quiere más dinero

Los equipos de Grandes Ligas cuentan con un presupuesto importante para firmar a prospectos internacionales. En ese sentido, existen preacuerdos entre los equipos y los jóvenes jugadores para poder acordar antes de cumplir los 16 años de edad.

Los New York Yankees son uno de los equipos que más dinero invierte en prospectos de Venezuela y República Dominicana, los dos países con más presencia de jugadores no nacidos en Estados Unidos en las Grandes Ligas.

Los Yankees habían acordado con el venezolano José Ramírez por un bono de firma de 550 mil dólares para el 2027. Sin embargo, el joven lanzador decidió rechazar el acuerdo, ya que considera que merece más dinero.

De acuerdo con los reportes, el lanzador aumentó notablemente sus condiciones, mejorando su valor en el mercado. No obstante, ya tenían un acuerdo con los Yankees, pero su cotización aumentó gracias al nivel que ha mostrado en las últimas exhibiciones.

Ramírez se empezó a mostrar en showcases privados, donde ejecutivos de otros equipos de Grandes Ligas notaron el talento del lanzador. Esto llevó a la decisión del lanzador de abandonar el acuerdo que tenían con los Yankees.

Según algunos reportes, Ramírez firmará un acuerdo mayor en las próximas semanas con otra organización y con un monto muy superior al que tenía con los Yankees.

"José Ramírez continúa consolidándose como uno de los brazos más interesantes de la clase 2027, luego de que su equipo de representación decidiera cancelar el preacuerdo que mantenía con los New York Yankees por un total de 550 mil dólares, estructurado en 450 mil garantizados más 100 mil en incentivos", explicó el especialista en firmas internacionales, Wilber Sánchez.

"El derecho venezolano presenta una proyección física notable y un repertorio que ya genera atención: recta que alcanza las 93 mph, cambio de 88 mph y slider en las 81 mph, combinación que evidencia separación de velocidades y margen de desarrollo", añadió Sánchez.

En 2027 Sánchez estampará su firma de manera oficial con el conjunto de Grandes Ligas que se adelante y logre un buen pacto en los próximos días. Los Yankees se podrían arrepentir de esta decisión, ya que no mejoraron la oferta.

Los equipos de Grandes Ligas tienen un presupuesto de $5.3 a $6.4 millones de dólares para firmar prospectos internacionales todos los años.

