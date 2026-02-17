¿Quiénes son los prospectos top de los Yankees en 2026 y en dónde empezarán la temporada?

Las noticias de MLB muestran a Spencer Jones y a varios prospectos de pitcheo como Carlos Lagrange y Elmer Rodríguez trabajando en el campo de entrenamientos de New York Yankees.

Muchos llegan con la ilusión de conseguir un cupo en el roster del Opening Day, mientras que otros se enfocan en mostrarle sus avances al cuerpo técnico. Las granjas de los Yankees han cambiado su rostro en el último año, debido a las transacciones y las promociones, pero igual consiguieron tener a cuatro miembros en el Top 100 de prospectos de MLB Pipeline y a todos los invitaron a los entrenamientos de primavera.

Probablemente ninguno de ellos debute pronto en las Grandes Ligas, pero se esfuerzan en Tampa por dejar constancia de que son una opción cuando el manager Aaron Boone necesite darle profundidad a su plantilla. También está Spencer Jones, que todavía debe mejorar su tasa de ponches y que probablemente esté ante su última oportunidad de demostrar que es útil para el equipo del Bronx.

A look at Elmer Rodríguez, one of the #Yankees' top pitching prospects. pic.twitter.com/Nh6WtEPEVx — Gary Phillips (@GaryHPhillips) February 13, 2026

George Lombard Jr.

El infielder de 20 años de edad, hijo del coach de Detroit Tigers, sigue entre las mejores promesas del campocorto de las Grandes Ligas y encabeza el ranking de prospectos de los Yankees. Su buena defensa y su capacidad para tomar bases por bolas le hacen destacarse y comenzará la campaña de 2026 en Doble A en busca de una nueva oportunidad de mejorar su ofensiva en este nivel.

Cuando fue promovido el año pasado no dejó buenos números con el madero (tuvo average de .215 en más de 100 juegos) pero venía de dominar en Clase A Fuerte con línea de .329/.495/.488. Si las cosas van bien, podría ser ascendido a Triple A a mediados de la temporada.

Carlos Lagrange

El lanzador dominicano de 22 años de edad es ahora mismo la principal promesa del pitcheo de los Yankees. Con su estatura de 2,08 metros ya es difícil que pase desapercibido, pero después de verlo enfrentar en esta primavera a Giancarlo Stanton y Aaron Judge (a quien le hizo un lanzamiento de 102.6 mph) de seguro recibirá mayor atención.

El derecho dejó efectividad de 3.22 en Doble A en 2025 y aunque al manager Boone le gusta lo que ha visto de él hasta ahora, es difícil decir si abrirá en Somerset o será enviado a Triple A después de los entrenamientos de primavera.

Elmer Rodríguez

De todos, quien parece más cerca de ver su debut en MLB es el derecho Rodríguez, que será parte del equipo de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol. Ya está en roster de 40 y terminó el año pasado en Triple A con el Scranton/Wilkes-Barre. Fue líder en las ligas menores de los Yankees con 176 ponches en 150 innings y tuvo marca de 11-8 con una efectividad de 2.58 en tres niveles.

De hecho, el serpentinero que llegó desde Boston en el cambio por Carlos Narváez fue nombrado Jugador del Año de las Ligas Menores de Béisbol (MiLB) en la organización del Bronx por Baseball America. Tiene una recta que ronda las 90 millas por hora (95 mph) y con buen movimiento.

Spencer Jones

El outfielder está de regreso al campo de primavera, y aunque su talento para batear con poder sigue allí (dio 35 jonrones en 2025 y tuvo promedios de .274/.362/.571 con un OPS de .933) hay dos cosas que obstaculizan su promoción a las Grandes Ligas: su tendencia a poncharse y la sobrepoblación de jardineros que tienen los Yankees.

Se corren rumores de que llegó la hora de que Spencer Jones sea cambiado a otra organización pero, de momento, comenzará como titular en Triple A. Si mejora su problema con la tasa de ponches podría recibir una oportunidad en 2026.

¿Qué otros prospectos generan interés?

Las granjas neoyorquinas tienen otros prospectos a los que conviene prestar atención. Uno de ellos es Dax Kilby, la selección de primera ronda del Draft de 2025 que será titular en Clase A tras batear .353 en su primer año como profesional.

Ben Hess y Bryce Cunningham, llamados a ser parte del cuerpo de lanzadores de Boone en cualquier momento, trabajarán en Doble A y Chase Hampton estará de regreso tras una cirugía Tommy John que le costó todo la temporada de 2025.

