La proyección del lineup de los Boston Red Sox para la temporada de 2026

Para los Boston Red Sox fue una decepción ver a Alex Bregman firmar con otro equipo en la agencia libre de MLB, una decisión que los obligó a cambiar su plan en el mercado de pretemporada.

Ya habían hecho movimientos agresivos para cambiar la cara de la rotación de abridores del manager Alex Cora y contaban en que Bregman aceptaría quedarse para liderar la ofensiva, ya que habían enviado a Rafael Devers a San Francisco en medio de la campaña de 2025.

La partida del antesalista los llevó a tomar otras acciones. En Boston vienen de romper una cadena de temporadas negativas y con un récord de 89-73 consiguieron avanzar a los playoffs por primera vez desde 2021. Ahora se han planteado la meta de terminar mejor ubicados en la División Este de la Liga Americana e ir más lejos en la postemporada.

Los Yankees escribieron otra página en la historia de la rivalidad centenaria con los Red Sox al eliminarlos (2-1) en la Serie de Comodines de la Americana y por eso ahora los patirrojos tienen la aspiración de superar lo conseguido en 2025. Para eso la gerencia hizo algunas adquisiciones.

¿Qué cambios tendrá el lineup de los Red Sox?

En lugar de Bregman será Caleb Durbin quien aparezca en la tercera base en el Opening Day por los Red Sox. Al infielder lo adquirieron en un cambio desde Milwaukee y se ganó el puesto con un gran Spring Training. También en un traspaso durante el receso de temporada consiguieron al venezolano Willson Contreras, que será el titular de la primera base.

Si Marcelo Mayer (llamado a ser el segunda base) o alguno de los jugadores del cuadro interior tiene problemas físicos o de rendimiento, el manager Cora tiene a la mano a una solución con el veterano utility Isiah Kiner-Falefa, ganador del Guante de oro que conoce la división y que llegó en la agencia libre.

¿Cuál será el lineup de los Red Sox en 2026?

Cora estaba esperando que regresaran todos los peloteros que participaron en el Clásico Mundial de Béisbol para tomar decisiones. Con 21 años de edad Roman Anthony parece haberse ganado un puesto en el outfield y Masataka Yoshida dejó buena impresión como para quedarse como designado o compartir el rol con Jarren Duran, pero el estratega boricua debe definir esa y otras posiciones.

“Sólo hay que reunir al grupo, ver la alineación. Empezar a analizar ciertas situaciones, cómo vamos a desplegar a nuestros jugadores”, dijo Cora al portal de MLB. ​​“No es un problema. Es un lujo tener buenos jugadores; tener 13 beisbolistas de posición sólidos siempre es bueno. Lo resolveremos. Vamos a ser buenos”.

No ha anunciado todavía su decisión, pero el lineup de los Red Sox para el Opening Day de la temporada de 2026 podría lucir así:

Jugador Posición Roman Anthony Jardinero izquierdo Trevor Story Campocorto Jarren Duran Bateador designado Willson Contreras Primera base Wilyer Abreu Jardinero derecho Caleb Durbin Tercera base Marcelo Mayer Segunda base Carlos Narváez Receptor Ceddanne Rafaela Jardinero central

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