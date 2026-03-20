La proyección del lineup de los New York Yankees para la temporada de 2026

Los seguidores de los New YorkYankees no están del todo complacidos con los movimientos que hizo la gerencia en el receso de temporada de MLB y han llovido críticas en este sentido, porque existe la idea de que no se hizo lo suficiente para reforzar al equipo.

Sin embargo, el gerente general del conjunto del Bronx, Brian Cashman, ha insistido en señalar que el roster no es exactamente igual al de 2025 y que está satisfecho con el roster que ensamblaron para la campaña que están por empezar como visitantes en San Francisco.

“Simplemente creo que tenemos una plantilla buena, sólida y profunda de jugadores capaces de grandes cosas”, dijo Cashman en los Spring Training. “Así que esperamos con ansias poner a prueba esa teoría”.

¿Qué tiene de nuevo el lineup de los Yankees?

Realmente no hay grandes cambios en el grupo que dirigirá Aaron Boone en 2026. Paul Goldschmidt, que comenzó 2025 como titular de la primera base, estará ahora compartiendo ese rol con Ben Rice y el de designado con Giancarlo Stanton.

A pesar de su buen paso por la primavera, el dominicano Jasson Domínguez perdió la titularidad en el jardín izquierdo y estará como cuarto outfielder aunque pesa sobre él la incertidumbre de si será enviado a las menores o inclusive cambiado.

Y en el campocorto comenzará José Caballero, porque Anthony Volpe todavía se recupera de la intervención en el hombro que tuvo durante el invierno. Boone incluso ha considerado probar al antesalista Ryan McMahon como torpedero. Lo bueno es que tiene ya recuperado a su utility Oswaldo Cabrera y sumaron algunas piezas que le dan profundidad a la reserva del cuadro interior.

Trent Grisham, que había estado relegado a la banca desde que llegó de San Diego, se ganó un contrato con oferta calificada para este año y también un lugar en el bosque central con su buena campaña ofensiva de 2025. La gran firma de los Yankees en la agencia libre fue el regreso de Cody Bellinger, que seguirá haciendo dupla con el capitán Aaron Judge en la alineación ofensiva y defendiendo un lugar en los jardines.

¿Cuál será el lineup de los Yankees en 2026?

Judge seguirá comandando la ofensiva, junto con Bellinger, y esta vez tienen el alivio de saber que Giancarlo Stanton está en buenas condiciones para jugar desde el inicio de la temporada y que su poder sigue intacto. Este podría ser el lineup del Opening Day para los Yankees:

Jugador Posición Trent Grisham Jardinero central Aaron Judge Jardinero derecho Cody Bellinger Jardín izquierdo Giancarlo Stanton Bateador designado Jazz Chisholm Jr. Segunda base Ben Rice Primera base José Caballero Campocorto Austin Wells Receptor Ryan McMahon Tercera base

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