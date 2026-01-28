La proyección del lineup de Puerto Rico en el Clásico Mundial de 2026 sin Carlos Correa

A Carlos Correa no le sentó bien la noticia de que se perdería el Clásico Mundial de Béisbol 2026, porque ya estaba calentando motores para su participación con el equipo de Puerto Rico, incluso haciendo prácticas de bateo en vivo.

El infielder no es la única estrella de Houston Astros que será baja en el torneo de selecciones que se jugará en marzo. El veterano segunda base venezolano José Altuve tampoco jugará. En ambos casos la razón apunta a ser la misma: el seguro médico.

“Definitivamente estoy molesto porque me he estado preparando muy duro esta temporada baja para mejorar este año y estar listo temprano para poder estar a tope para el Clásico”, le dijo Correa a The Athletic. “También entiendo el aspecto comercial de las cosas y es un riesgo demasiado grande jugar sin seguro”.

Carlos Correa will not play for Puerto Rico in the World Baseball Classic after talking to Astros owner Jim Crane, per @Chandler_Rome



Correa didn't receive insurance to play so he'd risk forfeiting his $31 million regular-season salary if he misses any games due to a WBC injury pic.twitter.com/hqAziZWtkn — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) January 27, 2026

"Jim (Crane, el propietario de los Astros) me llamó y me dijo que quiere que me concentre en el equipo y en los entrenamientos de primavera; obviamente él hizo un cambio por mí para ganar un campeonato aquí y tuvimos demasiadas lesiones como equipo (en 2025)”, agregó Correa sobre las razones que esgrimió la organización, que lo recibió de vuelta en un cambio en la temporada de MLB 2025.

El jugador de 31 años de edad tiene una tendencia a las lesiones que le privó, incluso, de conseguir un par de contratos multimillonarios en la agencia libre y fue la misma razón que lo llevó a moverse del campocorto a la tercera base. Correa tiene un salario proyectado de $31 millones en 2026, parte del contrato que firmó con Minnesota Twins por seis temporadas y $200 millones.

El manager de la selección boricua, Yadier Molina, daba por sentada la participación de Correa. Ahora mismo Molina está dirigiendo en la final de la liga venezolana y no ha declarado respecto a este tema, pero de seguro es una complicación para sus planes.

Carlos Correa llegó a la final de 2017 con Puerto Rico | Icon Sportswire/GettyImages

No sólo porque tendrá que reordenar el infield, sino porque acaba de perder a una gran figura ofensiva a pesar de que Francisco Lindor está confirmado como capitán y de que se sumó Nolan Arenado. Javier Báez, por ejemplo, podría tener que pasar al jardín central, donde jugó con Detroit Tigers en 2025.

La ausencia de Correa podría no ser su única preocupación. También están en duda el cerrador Edwin “Sugar” Díaz, de Los Angeles Dodgers, el relevista Fernando Cruz, de New York Yankees, y el abridor José Berríos, de Toronto Blue Jays. George Springer ya había declinado la invitación.

Los rosters definitivos para el Clásico Mundial de 2026 se conocerán en la primera semana de febrero, pero sabiendo que Carlos Correa no podrá acompañarlos, el lineup de Puerto Rico podría verse así:

Jugador Posición Francisco Lindor Campocorto Javier Báez Segunda base Nolan Arenado Tercera base José Miranda Bateador designado Heliot Ramos Jardinero izquierdo Chistian Vázquez Receptor Víctor Caratini Primera base Matthew Lugo Jardinero central Willi Castro Jardinero derecho

