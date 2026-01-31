Proyecciones avanzadas predicen que los Yankees terminarán cuartos en el Este en 2026

Jazz Chisholm Jr. siente que la próxima temporada de MLB será buena para los New York Yankees y su gerente general, Brian Cashman, está convencido de que tienen lo necesario para regresar a la Serie Mundial y levantar el trofeo de campeones.

“No es el mismo roster”, dijo el gerente Brian Cashman al portal de MLB esta semana. “No comparto la idea de que estemos repitiendo con el mismo equipo. No tenemos miedo de apostar por el talento y la calidad del grupo de jugadores que tenemos. Creo que hemos sido consistentes con eso durante todo el invierno. He estado dispuesto a desafiar a cualquiera que diga que no tenemos un equipo con calibre de campeón”.

A pesar de lo que piensa el ejecutivo, hay proyecciones que apuntan en sentido contrario. Una de ellas es la de FanGraphs, que predice que el equipo del Bronx sufrirá un dramático retroceso en 2026 y ocupará el cuarto lugar en la división Este.

“I can’t wait…2026 is coming up and it’s gonna be a big year for the Yankees”



-Jazz Chisholm Jr.#Yankees pic.twitter.com/yYt1I91veS — Fireside Yankees (@FiresideYankees) January 30, 2026

Los Yankees perdieron la Serie Mundial en 2024 con los Dodgers y en la temporada pasada llegaron hasta la Serie de Campeonato de la Liga Americana, en la que fueron superados por Toronto. Venían de ser segundos en la división con balance de 94-68.

¿Qué dice la proyección de FanGraphs?

Dan Szymborski, de FanGraphs, explicó de donde viene esta predicción: “Las proyecciones son el resultado de un millón de simulaciones”.

“Estas son clasificaciones medianas, lo que significa que representan la proyección del percentil 50 de cada equipo”, detalló Szymborski. En resumen, este trabajo predice el total de victorias que tendrá cada equipo y los de Nueva York aparecen con proyecciones un poco bajas.

De acuerdo con FanGraphs, los Yankees terminarán con un balance de 87-75, y ocuparían el cuarto lugar porque los Blue Jays proyectan 90-72 igual que los Red Sox y los Orioles serían terceros con 88-74.

First Fangraphs 2026 projections disagree with Yankees’ run-it-back plan https://t.co/ObDDzXFZAv pic.twitter.com/F3NKOG7xAW — New York Post (@nypost) January 30, 2026

¿Quedarán fuera de los playoffs?

Sin embargo, la proyección de FanGraphs no necesariamente implica que el grupo de Aaron Boone quedará fuera de la postemporada. Estarían igualados con el quinto mejor récord de la Liga Americana y empatados en el octavo de la MLB (detrás de los Dodgers, los Phillies y los Mets), lo les deja como tercer comodín de la Liga Americana junto a los Astros.

“ZiPS no ve la División Este de la Liga Americana de manera muy diferente a como lo hizo la pretemporada pasada”, dijo Szymborski. “Aunque sí anticipa una separación ligeramente mayor en la cima de la división, con los Jays y los Red Sox empatados en el primer lugar, y los Orioles y los Yankees un par de juegos por detrás".

¿Qué tienen que hacer para ser realmente competitivos?

Este escenario da razón a los críticos, que sienten que la firma de Cody Bellinger y el cambio por Ryan Weathers no son suficientes armas para que los Yankees batallen con Blue Jays y Red Sox, mucho menos de cara a los playoffs.

Para poder sustentar sus aspiraciones de ser un equipo contendor, en el Bronx tendrán que hacer otras adquisiciones sobre todo pensando en blindar un cuerpo de lanzadores que comenzará la temporada con tres bajas importantes en la rotación de abridores y la ausencia del campocorto titular Anthony Volpe.

Todavía hay oportunidad de sumar piezas antes del Opening Day, pero de seguro veremos a la gerencia siendo más agresivo antes de la fecha límite de cambios.

