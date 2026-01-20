¿Qué se puede comer en el Yankee Stadium en la temporada de 2026?

Las diversas opciones gastronómicas que ofrece el Yankee Stadium están minuciosamente pensadas y analizadas para complacer el gusto de los aficionados que frecuentemente visitan el parque de los New York Yankees.

Desde su inauguración en 2009, el escenario tiene una de las ferias de comida más grandes para los estadios de Grandes Ligas, con una variedad muy interesante, con opciones para todos los gustos e incluso en los últimos años han aumentado las opciones de comida latina.

El estadio tiene una capacidad de 46.537 puestos y los establecimientos van desde los tradicionales hot dogs, pasando por comida internacional e incluso cuenta con restaurantes de alta gama, para los aficionados con puestos privilegiados en el escenario.

A continuación, repasamos las distintas opciones que tienen los fanáticos para comer en el Yankee Stadium para la temporada 2026.

1. Nathan’s Famous Hot Dogs

Los hot dogs son una opción de comida rápida que hay en el Yankee Stadium | Bill Tompkins/GettyImages

Si quieres una experiencia realmente estadounidense, típica del beisbol y con un sabor alucinante, tienes que probar los Nathan’s Famous Hot Dogs, que son los oficiales del estadio. Son servidos con chucrut o cebollas rojas en salsa de tomate y lo puedes encontrar en varios puestos, distribuidos a lo largo del estadio. Tienen un precio de 8 dólares por unidad y es la comida más vendida dentro del escenario. Los niños suelen ser los que más piden este tipo de comida.

2. Yankee Stadium Garlic Fries

Los más pequeños de la casa no se pueden resistir al sabor de las Garlic Fries | Portland Press Herald/GettyImages

Son las papas fritas oficiales de los New York Yankees, con un estilo fresco y crujiente, que viene acompañado con un abundante ajo y perejil. El olor de esta comida se esparce por los pasillos del estadio, generando que los aficionados que gustan de este tipo de comida no se puedan resistir a adquirir unas. Se sirven en un envase en forma de casco, con el logo de los Yankees, que después es utilizado por los fanáticos como souvenir. Tienen un costo de $11, de acuerdo con los precios de la campaña 2025.

3. Chicken Fingers & Fries Bucket

Varios famosos suelen visitar el Yankee Stadium | Tim Clayton/GettyImages

Es otra de las opciones favoritas de los aficionados, ya que pueden comer mientras disfrutan del partido. La combinación entre los dedos de pollo y las papas fritas, todo en un mismo envase, es algo que satisface a los paladares de los aficionados del beisbol. Tiene un costo de $26 y también hay puestos bien distribuidos por todo el estadio.

4. Lobel’s Steak Sandwich

Es una opción más gourmet y exclusiva y está ubicado en la sección 134 del estadio. Venden un sándwich muy famoso de filete de res, de altísima calidad, que es buscado por las personas que quieren comer proteína de los más altos estándares, muy suave y jugosa. Es considerado por muchos como el mejor establecimiento de comida del estadio y la opción preferida, aunque su costo es mucho mayor al de otros establecimientos.

5. Fuku by David Chang

El chef David Chang ofrece su sándwich de pollo picante, que es otro de los platillos más buscados y exclusivos del Yankee Stadium. Su pan crujiente y su salsa crean una combinación explosiva en el paladar. Muchos hacen reservas para no perderse esta experiencia. En los días de juego contra los Boston Red Sox es muy complicado conseguir una mesa.

