¿Puede Jesús Luzardo lanzar con Venezuela en cuartos de final tras firmar su extensión con los Phillies?

En MLB esperan para este martes en la tarde una conferencia de prensa que haga oficial el acuerdo de extensión de contrato de Jesús Luzardo y Philadelphia Phillies, que según los reportes es de cinco temporadas y 135 millones de dólares ($27 millones anuales hasta 2031).

El zurdo de 28 años de edad entraba en 2026 en su última zafra de arbitraje antes de la agencia libre y había adelantado que estaba en conversaciones para esta extensión. Ese fue, de hecho, su argumento para explicar su ausencia con la selección de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026.

Más tarde Luzardo apareció en la reserva de la escuadra venezolana, y como su convenio con Philadelphia ha vuelto a generar dudas de que se integre al grupo dirigido por Omar López, se cree que lo aclarará en su intervención de hoy.

BREAKING: Left-hander Jesús Luzardo and the Philadelphia Phillies are in agreement on a five-year contract extension, sources tell ESPN. Luzardo, 28, was set to become a free agent after this season. The new deal will begin in 2027 and locks up one of baseball’s best young arms. — Jeff Passan (@JeffPassan) March 9, 2026

En cualquier caso, el propio serpentinero había adelantado hace un par de semanas que, de unirse a la selección de Venezuela, no sería en los cuartos de final, sino para ser abridor en caso de que avancen a semifinales o la final del torneo. Sólo ha hecho una salida en el Spring Training, de 3.0 innings en blanco con dos hits, cinco ponches y sin boletos.

¿Cuáles son las reglas del Clásico Mundial de Béisbol?

Entre las reglas del Clásico está el Pool de Reserva (en inglés DPP por Designated Pitcher Pool), una lista de hasta seis lanzadores de los que dispone cada selección para entrar el roster a partir de la instancia de cuartos de final y como reemplazo de un jugador que ya esté en la plantilla. Luzardo está en la reserva del manager Omar López.

¿Cómo podría ingresar en el roster?

Aunque Luzardo está esperando el llamado del cuerpo técnico de Venezuela (“Si me necesitan, ahí estaré”, le dijo al portal de MLB antes de la inauguración del Clásico Mundial) advirtió que no sería para el partido de cuartos de final, sino para las instancias finales. Apuntó en varias entrevistas que sólo lanzaría un partido con la selección y regresaría al campamento de Philadelphia.

Para que eso pueda concretarse, López tendrá que sacar a alguien del roster, presumiblemente un lanzador, lo cual significará una difícil decisión, entendiendo que es justamente el departamento en el que le falta más profundidad a la escuadra venezolana.

Algunas ausencias de última hora, como la de José Alvarado - a quien le negaron el seguro - y Pablo López - que tuvo una cirugía Tommy John la semana pasada tras lesionarse en el campamento de Minnesota Twins- han mermado el cuerpo de pitcheo de Venezuela.

