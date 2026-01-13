Puerto Rico en el Clásico Mundial: Récords, mejor actuación y jugadores históricos

Aunque la liga profesional en Puerto Rico no ha vivido sus mejores momentos en los últimos años, los boricuas siempre consiguen la manera de llevar una buena representación al Clásico Mundial de Béisbol y estar entre los favoritos.

La etiqueta no es gratuita. No sólo han tenido a grandes jugadores en el campo en cada edición, incluyendo a varios candidatos al Salón de la Fama de MLB y estrellas en su “prime”. También han respondido en el campo, porque han clasificado a la segunda ronda en todas sus participaciones.

Es verdad que en tres de las cinco veces se quedaron fuera de las semifinales, pero nunca ha terminado en peor ubicación que el quinto lugar y en las otras dos ocasiones se metieron hasta la final.

Get excited Puerto Rico! You’re going back to the World Baseball Classic Final! #WBC2017 pic.twitter.com/5q1RSnlPz5 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 21, 2017

Este año tuvieron la decepción de conocer las bajas de figuras que pudieron haber sido clave para el manager Yadier Molina, como Kiké Hernández (que tuvo una cirugía al terminar la Serie Mundial) y George Springer. El cerrador de Los Angeles Dodgers Edwin Díaz y el abridor José Berríos quieren jugar (aunque el primero tuvo una escalofriante lesión de rodilla en la edición de 2023 que lo llevó al quirófano) y Fernando Cruz tiene el permiso de New York Yankees para hacerlo.

De nuevo capitaneados por Francisco Lindor, este puede ser un momento clave para este grupo en el que también se destacan Carlos Correa y Javier Báez y que llegarán inspirados por el hecho de que jugarán la primera ronda en casa, en el Hiram Bithorn de San Juan.

Los pronósticos dicen que están llamados a avanzar a cuartos de final como líderes del Grupo A.

¿Cuál fue su mejor actuación?

Dos veces llegaron los boricuas a la última instancia del Clásico Mundial, y en ambas vieron a sus rivales celebrar en el campo. Fueron finalistas en ediciones consecutivas (2013 y 2017) y aunque todas las derrotas son dolorosas, tal vez la primera de ellas fue la más triste,

La de 2013 fue una final histórica: no había sucedido (ni ha vuelto a suceder) que dos selecciones latinoamericanas se enfrentaran por el campeonato. Los puertorriqueños sacaron del camino a Japón en semifinales y ganaron el derecho a medirse con República Dominicana en la jornada final, pero fueron dominados 3-0 con apenas tres imparables en su cuenta.

En 2017 llegaron invictos a la última instancia, pero nada pudieron hacer ante el inspirado equipo de Estados Unidos que se impuso con marcador de 8-0 respaldados de una brillante salida de Marcus Stroman, que coqueteó con el no hitter. No fue consuelo, pero esa vez cinco jugadores de Puerto Rico terminaron en el Todos Estrellas del torneo.

Puerto Rico tuvo estrellas de primer nivel en el equipo como Bernie Williams e Iván Rodríguez | Al Bello/GettyImages

Las leyendas de Puerto Rico en el Clásico Mundial

Yadier Molina, un seguro habitante de Cooperstown, ha estado con la selección de Puerto Rico en todas las ediciones del Clásico Mundial. En las cuatro primeras apareció detrás del plato, y desde 2023 tiene las riendas del equipo. También será el manager en 2026.

Otras estrellas que han vestido el uniforme boricua en esta competencia son el miembro del Salón de la Fama Iván Rodríguez, Javy López, Bernie Williams, Alex Cora, Carlos Beltrán, Carlos Delgado, Eddie Rosario, José Berríos, Francisco Lindor, Javier Báez, Edwin Díaz, Kiké Hernández, Christian Vázquez y Martín Maldonado. Seth Lugo y Marcus Stroman han reforzado al equipo y Giancarlo Stanton lo intentó, pero no pudo comprobar legalmente su ascedencia boricua.

