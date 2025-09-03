¿Qué contrato puede firmar Gleyber Torres en 2026 tras su gran temporada con Detroit?

Aunque Gleyber Torres no ocultó que quería seguir su carrera en MLB con los New York Yankees, entendió muy rápido que su sueño no se cumpliría y que debía buscar un nuevo destino en la agencia libre de MLB.

El cambio de aires le ha venido bien y el segunda base venezolano está en medio de una magnífica temporada de Grandes Ligas en 2025 con su nuevo equipo, los Detroit Tigers, con quienes firmó un contrato corto de apenas una zafra y 15 millones de dólares.

Gleyber Torres has been voted in as the American League’s All-Star starting 2B! pic.twitter.com/9yeT3NEhXV — MLB (@MLB) July 2, 2025

“Sólo buscaba un contrato de un año porque creo mucho en mí mismo”, dijo Torres en el receso de campaña, cuando pactó con los bengalíes. “Siempre apuesto por mí mismo. Intenté encontrar el lugar adecuado para jugar un año, y tuve algunas oportunidades con otros equipos, pero busco un equipo joven, especialmente Detroit”.

A muchos les sorprendió ver que el infielder caraqueño de 28 años eligió no ir por un acuerdo multianual, pero la arriesgada decisión podría terminar siendo un acierto para él y su agente.

Torres tuvo una buena primera mitad de campaña en la que dejó números de .281/.387/.425, con OPS de .812 (los mejores promedios de su carrera de 8 años en las mayores. Además tiene 9 jonrones, 16 dobles y 45 carreras impulsadas, un rendimiento que le permitió acudir a su tercer Juego de Estrellas y primero desde 2019.

Si logra mantener este nivel de desempeño también tendrá argumentos de peso para ir por un buen contrato cuando regrese a la agencia libre en el próximo invierno. En principio, el portal especializado Spotrac estima su valor de mercado en 3 años y 21.8 millones de dólares para un salario promedio anual de casi $7.3 millones, pero puede aspirar a más.

Una buena referencia sería el pacto que los New York Mets le dieron a Jeff McNeil en 2023, cuando tenía 30 años de edad, de 50 millones de dólares por cuatro temporadas ($12.5 millones de promedio anual).