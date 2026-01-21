¿Qué hizo Andruw Jones para ser un miembro del Salón de la Fama?

Seguidores y ex jugadores de MLB han mostrado su júbilo por la noticia de que Andruw Jones es uno de los nuevos miembros del Salón de la Fama. No sólo por su buen carácter y porque fue un magistral jardinero central, también porque su elección estuvo cerca de no ocurrir.

La escogencia de Jones es histórica, porque es el primer pelotero de Curazao con una placa en Cooperstown y debido a que llega tras recibir el porcentaje de apoyo más bajo en su primera aparición en las boletas para un futuro exaltado, con 7.3%. Definitivamente no le resultó sencillo, pero entró con 78.4% de apoyo en su noveno año.

Pero ahora nada de eso importa y celebró el anuncio en compañía de otros inmortales: CC Sabathia, Ken Griffey Jr., Adrian Beltré e Ivan Rodríguez, con quienes está jugando un torneo de golf benéfico en República Dominicana antes de tomar la riendas de la selección curazoleña para el Clásico Mundial.

"Para ser honesto, cuando jugaba nunca pensé en la posibilidad de entrar al Salón de la Fama", declaró Jones al portal de MLB. "Jugué porque me encanta, porque quería ganar, porque quería ayudar a mi equipo a ganar".

Los números de Andruw Jones en MLB

Cuando se hace memoria sobre la carrera de Andruw Jones hay dos cosas fijas: recordarlo por su soberbia defensa del bosque central que le hizo ganar 10 Guantes de Oro y su imagen con el uniforme de Atlanta Braves.

No es para menos, pues con ellos jugó en 12 de sus 17 años de trayectoria en las Grandes Ligas, pero también vistió las camisetas de Chicago White Sox, Texas Rangers y Los Angeles Dodgers antes de terminar su carrera con New York Yankees en 2012.

De acuerdo con la web especializada Baseball Reference su 24.4 de WAR defensivo de por vida es “la mayor cifra de cualquier jardinero en la historia de MLB, superando por 5.6 al segundo lugar”. Pero no fue sólo eso lo que le llevó a ser inmortalizado.

A Cooperstown-worthy resume for Andruw Jones! 🤩 pic.twitter.com/gCH3u1XlpP — MLB (@MLB) January 20, 2026

Jones también ganó un Bate de Plata, y tenía poder, pues sumó seis campañas con al menos 30 vuelacercas y cinco con más de 100 remolcadas. Ahora es uno de cuatro miembros del Salón de la Fama que ganó una decena de premios defensivos y también conectó al menos 400 cuadrangulares de por vida. Los otros son Ken Griffey Jr., Mike Schmidt y Willie Mays.

Sus números vitalicios muestran una línea ofensiva de .254/.337/.486, con OPS de .823, 434 jonrones, 383 dobles y 1.289 carreras impulsadas. Es el average más bajo para un habitante de Cooperstown, de acuerdo con MLB.com.

La inspiración de Andruw Jones

Mientras otros exaltados suelen dar una imagen familiar recibiendo la llamada, Jones fue muy particular al celebrar con ex jugadores de Grandes Ligas. Pero admitió que incluso antes de conocer la noticia, lloró. Pensó en su padre, fallecido en 2016 y con quien le hubiera gustado compartir el momento.

También señaló a quienes lo inspiraron en una carrera que ahora es inmortal. “Honestamente, idolatré a Ken Griffey Jr. desde que era un niño, desde que empecé a enamorarme del béisbol”, confesó. “Le rogué a mi mamá que me comprara un póster de Ken Griffey Jr. para ponerlo en mi cuarto. Quería ser como él".

“Y cuando pasaba por las Ligas Menores, todos decían: ‘Te pareces a Willie Mays (en el jardín central)’. Pero es difícil compararse con esos tipos. Mays fue el mejor jardinero central de todos los tiempos, así que, que me lo dijera fue un gran honor. Lo tomé muy en serio y quería ser el mejor en mi posición, pero quería ser yo mismo”.

