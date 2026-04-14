¿Qué jugador de los Yankees perderá su puesto cuando regrese Anthony Volpe?

Este martes es un gran día para Anthony Volpe. Es la fecha que los New York Yankees marcaron para que comience su asignación de rehabilitación con el Somerset Patriots, en Doble A, y eso significa que está en la recta final para regresar a MLB.

En el Bronx sólo esperan el visto bueno del cuerpo médico encabezado por el el Dr. Christopher Ahmad para que se ejecute el plan. El campocorto de 24 años de edad ya tiene seis meses de haberse sometido a una cirugía artroscópica, tras jugar la mayor parte de la temporada pasada con un desgarro en el labrum izquierdo.

Si el Dr. Ahmad da el OK, Volpe jugará cuatro partidos esta semana. “Probablemente de tres a cinco innings en los primeros partidos”, dijo a SNY el manager Aaron Boone sobre el plan con el infielder que ganó un Guante de Oro en su año de novato. “Luego irá progresando poco a poco, como en los entrenamientos de primavera”.

The plan is for Anthony Volpe to start a rehab assignment next week. When he returns, Brian Cashman said he expects Volpe to be the team’s starting shortstop.



“It’s always been the plan, but it’ll ultimately be the manager’s call.” — Chris Kirschner (@ChrisKirschner) April 10, 2026

“Ha tenido más de 50 turnos al bate en el complejo de Tampa”, agregó el piloto. “Y ha trabajado mucho en la defensa del campocorto. Probablemente esté un poco más avanzado de lo que se esperaría al inicio de los entrenamientos de primavera, pero también queremos que progrese de forma inteligente”.

¿Qué números dejó Anthony Volpe en 2025?

Volpe tuvo un desempeño irregular en 153 partidos en la temporada pasada. Dejó línea ofensiva de .212/.272/.391 con un OPS de .663, 19 jonrones y 72 carreras impulsadas. También tuvo la mayor cantidad de errores para un defensor del campocorto de la Liga Americana, con 19.

¿Qué jugador de Yankees le cederá su lugar a Anthony Volpe?

Si todo sale bien, la asignación de Volpe puede durar un máximo de 20 días, por lo que podría integrarse al equipo en los primeros días de mayo.

Su ausencia en este comienzo de la temporada ha sido asumida por el panameño José Caballero, que ha jugado como titular en el campocorto. Caballero no ha podido batear con consistencia, y muestra promedios de .170/.214/.283 con OPS de .497, 4 extrabases entre sus 9 hits (un jonrón y tres dobles), 6 remolcadas y 6 bases robadas.

El panameño tendrá que ceder la posición. Sin embargo, el jugador sacrificado podría ser otro. El veterano outfielder Randal Grichuk se ganó un lugar en el roster del Opening Day, pero es muy probable que quede fuera o sea enviado a las ligas menores. El jugador de 34 años de edad y 13 de servicio en las Grandes Ligas no ha podido dar su primer hit con el uniforme de los Yankees.

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