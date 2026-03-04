¿Qué pasa si un jugador de la MLB da positivo tres veces por el uso de sustancias prohibidas?

Cuando Jurickson Profar fue sacado el martes a última hora de la alineación de un juego de exhibición de la selección de Países Bajos para el Clásico Mundial de Béisbol, las redes se inundaron de rumores que fueron confirmados poco después: había recibido una suspensión de 162 juegos de MLB por dar positivo por segunda vez en un control antidopaje.

En la muestra del jugador curazoleño de los Atlanta Braves, de 33 años de edad, encontraron una droga para mejorar el rendimiento por segundo año consecutivo. Un reporte de The Athletic señala que la Asociación de Jugadores planea apelar.

“Nos decepcionó profundamente saber que Jurickson dio positivo por una sustancia para mejorar el rendimiento y que está infringiendo el programa de prevención y tratamiento de drogas de la MLB”, se lee en un comunicado publicado por la organización de los Braves este martes. “Nuestros jugadores reciben información constante sobre el programa y las consecuencias en caso de que se descubra que han infringido las normas. Atlanta Braves apoya plenamente el programa”.

En 2025 fue suspendido 80 partidos por el uso de gonadotropina coriónica humana, una hormona que produce testosterona. Esta vez, Profar dio positivo en una prueba por testosterona exógena y sus metabolitos y quedará fuera de la campaña de 2026, sin percibir su salario, sin poder jugar en los playoffs ni ser parte del Clásico Mundial.

Desde que se conoció la noticia, hay un nombre que ha saltado a las conversaciones: el de Jenrry Mejía, el único jugador en la historia de MLB que ha salido positivo tres veces por el uso de sustancias prohibidas.

El lanzador dominicano de los New York Mets recibió una suspensión de por vida en 2016 al confirmarse su tercera violación a la política antidopaje. Aunque la Oficina del Comisionado de MLB Rob Manfred le otorgó el perdón 2018 y lo autorizó a volver al béisbol organizado, Mejía no consiguió ofertas en organizaciones de Grandes Ligas y siguió su carrera en circuitos invernales.

¿Qué dicen las reglas de MLB?

De acuerdo con las reglas estipuladas por MLB, la violación al Programa Conjunto de Prevención y Tratamiento de Drogas de la MLB tiene las siguientes sanciones:

80 juegos por la primera infracción (eran 50 antes de 2014).

162 juegos (la temporada completa y también quedan inelegibles para los playoffs) para los reincidentes. Esta sanción se incrementó en 2014, antes eran 100 juegos de suspensión.

De por vida para quienes den positivo una tercera vez.

¿Qué jugadores de MLB han salido positivo dos veces por dopaje?

La lista es corta, y disuadir de una segunda violación a la política de dopaje es justamente lo que buscaba MLB cuando en 2014 agravó el castigo para los reincidentes. De los siete, contando a Jurickson Profar, que han salido positivo dos veces por sustancias prohibidas, tres son lanzadores:

Jenrry Mejía - Julio 2015 - New York Mets

Marlon Byrd - Junio 2016 - Cleveland

Cody Stanley - Julio 2016 - agente libre

Francis Martes - Febrero 2020 - Houston Astros

Robinson Canó - Noviembre 2020 - New York Mets

J.C. Mejía - Septiembre 2023 - Milwaukee Brewers

Jurickson Profar - Marzo 2026 - Atlanta Braves

